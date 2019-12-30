Спорт-парк «Поляна» приглашает иркутян и гостей города

До наступления Нового года осталось совсем немного времени. Впереди самые длинные каникулы продолжительностью 8 календарных дней. Кстати, погода в первые январские выходные будет теплой. Средняя температура, по прогнозу синоптиков, будет держаться на отметке -10 градусов. Чем же заняться после того, как отгремит бой курантов и наступят праздничные дни?

Новогодние каникулы — время активного отдыха. После застолья и просмотра телевизора просто необходимо прогуляться на природе, заняться зимними видами спорта или активными играми. Начать можно с катания на собачьих упряжках на свежем воздухе, с ветерком, но практически не прилагая усилий. Безусловно, хитом зимних развлечений можно считать катание с горки и на коньках. Кстати, для активного времяпровождения на природе совсем не обязательно выезжать за город. Например, больше десяти зимних локаций есть в спорт-парке «Поляна». Кстати, здесь же можно согреться и после пребывания на улице. В спорт-парке есть настоящая зимняя баня с парной и вениками. Ну а если станет совсем жарко, любители морозного экстрима могут окунуться в проруби.

Зимние каникулы — время отдохнуть и взрослым, и детям. Последним точно придется по душе посещение контактного зоопарка. Например, компания из четырех енотов никого не оставит равнодушными. Ну а для тех, кому не хватает выплеска эмоций, спортивная игра пейнтбол. Это стратегия, тактика и, конечно, адреналин.

Ольга ДУБЯНСКАЯ, ИНВЕСТОР СПОРТ-ПАРКА «ПОЛЯНА»: В парке можно провести время всей семьей. Каждому члену семьи можно найти развлечение по душе. У нас есть прекрасный зоопарк, есть пейнтбол. Можно покататься на лыжах, коньках, погреться в уютном кафе или посетить прекрасную баню.

Главное в активном зимнем отдыхе — теплая одежда и хорошее настроение. И тогда каникулы пройдут с пользой для души и тела.