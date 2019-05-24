Специальный репортаж: знаменитая иркутская травница Ирина Лохэ

К травнице приезжали самые знаменитые артисты и главы государств, отварами ее трав поили космонавтов в Советском Союзе, и сейчас по-прежнему к дому Лохэ не зарастает людская тропа.

Этот дом в центре Иркутска как будто перенесли из другого столетия. Среди шумных многоэтажек он сразу привлекает к себе внимание. Дорогу сюда люди протоптали уже несколько десятилетий назад. Здесь живет семья Лохэ. Известные на всю Россию, и не только Россию, травники. Сейчас прием ведет Ирина Лохэ, раньше делом занималась ее мама Елена. Вот эта комната — самая главная в доме. Здесь хранится настоящее богатство — лечебные травы. Они аккуратно разложены в специальные бочонки и емкости. Ирина говорит: сила в сибирских травах невероятная. Короткое лето и байкальский воздух как будто концентрируют в них всю свою энергию. Остается только направить ее в нужное русло.

Ирина ЛОХЭ, ТРАВНИЦА: Чтобы помогло, надо знать, от какой болезни, сколько. Кому-то поможет вот такая вот доза. Делается на воде. Иногда она нужна вот такой дозой. Это золотая трава, спасает смертников, поднимает.

Семья лечит людей травами уже несколько десятилетий. Знания передаются из поколения в поколение. Растения собирают в лесах и полях за сотни километров от Иркутска. Только дикоросы — они гораздо сильнее своих городских собратьев. Работа по сбору и заготовке — тяжкий труд. Кроме того, от травы очень много пыли. Именно из-за нее у женщины появилась стойкая аллергия. Но бросать дело своей жизни Ирина Лохэ не собирается. Думала об этом лишь единожды, когда ушла из жизни ее мама. Но тогда люди просто не дали женщине этого сделать.

Ирина ЛОХЭ, ТРАВНИЦА: Уже после того как она умерла, нам устроили здесь осаду. Люди пришли и горько плакали. А мы говорим: все, ее нет, мы не занимаемся. А они говорят: у нас ребенок весь обсыпанный был, Елена начала нас лечить, и коросты наполовину ушли, ребенок начал оживать. И если мы сейчас это бросим – значит, снова это вернется. И ребенка я должна буду похоронить. Мы даже не говорили, что мама умерла, итак полный двор народу был. И после похорон люди заставили нас дальше заниматься, приходили и умоляли.

Никакой рекламы о лечении травами семья Лохэ никогда не делала. Все передавалось по сарафанному радио. И распространилось по всему миру. К Лохэ приезжали главы иностранных государств, известные артисты и певцы. В этом доме не единожды была Алла Пугачева. За лечебным снадобьем прилетали Эдита Пьеха, Елена Образцова, Андрей Миронов. Знаменитостей принимали, но события из этого не делали. Больше Елену Лохэ интересовали сложные болезни. Она старалась помочь людям, облегчала страдания даже раковым больным. Ее дочь Ирина говорит: возможно, она нашла бы лечение и от этой страшной напасти, если бы прожила дольше. Некоторые больные по наследству перешли на лечение к Ирине. И случаи их излечения порой уникальны.

У Оксаны Курковой были проблемы с сердцем, женщине прогнозировали совсем недолгую жизнь. Но трава буквально спасла: ненужный отросток на сердце зарубцевался, и орган заработал, как у обычного, здорового человека.

Оксана КУРКОВА: У меня потом врачи ничего не нашли, хотя говорили, моей бабушке говорили, что если я доживу до пятнадцати, то это будет очень хорошо. Я проверялась еще у врачей перед родами. И никто ничего не нашел. Рубец просто остался, шрам на сердце. Куда все делось, сама не знаю, и врачи не знают, ничего сказать не могу.

А это еще одна пациента — Ирина Круглова. Она тоже рассказывает о действительно уникальной истории лечения травами.

Ирина Круглова: О Лохэ я давно знаю. В свое время ее мама помогла моей тете. А сейчас почему пришла? Женщина на работе, у нее у мужа онкология, врачи сказали протянет полгода, а он уже пять лет живет благодаря травам.

Когда-то Елене Лохэ пришлось лечить людей для заработка. После того как расстреляли ее мужа и она осталась одна с двумя детьми на руках. В итоге за годы жизни женщина проделала огромную работу. Ее целебные травы заказывали и в Министерстве обороны, редким отваром поили космонавтов. Появилось даже специальное лекарство на основе трав – «Лохеин». Сейчас Ирина Лохэ работает не только по рецептам матери, но и изобретает свои, новые сборы. И уверена: дальше ее дело будут продолжать потомки, ведь такой уникальный опыт и знания ни в коем случае нельзя растерять.