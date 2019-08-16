Специальный репортаж: Байкальский международный форум партнеров

Сто российских и зарубежных компаний презентовали в Иркутске свои товары и услуги. Среди них крупнейший белорусский агрохолдинг, торговые сети, производители из Монголии и Китая, предприятия пищевой, перерабатывающей и легкой промышленности из Иркутской области и других российских регионов.

Территория возможностей — так неформально в кулуарах называют Байкальский международный форум партнеров. Новые разработки, товары, виды услуг, новые контакты и, безусловно, контракты.

В этом году Байкальский международный форум партнеров приурочен к 45-летию торгово-промышленный палаты Восточной Сибири. Это региональное сообщество предпринимателей, которое объединяет более 500 организаций Иркутской области. Президент Алексей Соболь говорит: миссия торгово-промышленной палаты заключается в том, чтобы, в первую очередь, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу. Для этого есть все: профессиональные кадры, возможность предоставить юридическую и финансовую помощь. Эти темы одни из главных на обсуждении в рамках пленарного заседания форума.

Алексей СОБОЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ ТПП ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ: Присутствуют бизнесмены из Китая, Монголии, которые очень заинтересованы в продукции нашей пищевой и перерабатывающей промышленности, что тоже интересно для наших производителей, также здесь присутствуют те, кто хотел бы начать свое дело, но, может быть, пока не совсем понимают, с чего начать, и в этом плане мы тоже можем оказать профессиональную поддержку.

В Иркутске в эти дни самый благоприятный бизнес-климат. Одни хотят расширить границы своих и без того крупных и мировых компаний, а другие готовы предложить идеи и, самое главное, продукты, которые будут интересны зарубежным потребителям. Именно этой гранью форум в Иркутске повернулся впервые. Китайский интернет-гигант, корпорация «Алибаба», например, всерьез заинтересована в Иркутской области. Сегодня речь идет об инвестициях в стартапы.

Ван ЛУПИН, ВЕДУЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ ПРОЕКТА ГЛОБАЛЬНОГО КОНКУРСА ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ АЛИБАБА «CREATE»: Сегодня наше присутствие здесь, на форуме партнеров, — это уже реальный шаг к большому сотрудничеству, которое выходит за рамки просто бумажных договоров. Нас прельщает обширный российский рынок, и мы бы хотели использовать это и создать своего рода синтез с тем, чем богат, в том числе, в сфере разработок Китай. Иркутская область для нашей компании важна, это по праву середина земли. И в будущем наша крупная компания «Алибаба» рассматривает возможность создать в вашем регионе крупный центр инновационного обслуживания, чтобы поддерживать именно малый и средний бизнес.

А вот то, что уже есть сегодня: Иркутский технический университет — единственный в России вуз эксклюзивный партнер корпорации «Алибаба», одного из лидеров мировой конкуренции.

Дмитрий САВКИН, ПРОРЕКТОР по МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ ИРКУТСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: Они здесь представляют один из крупнейших частных венчурных фондов в мире и крупнейший венчурный фонд Китая, мы уполномочены отбирать стартапы. Раз в год компания «Алибаба» организует конкурс венчурных стартапов, мы здесь будем организовывать полуфинал для России.

И еще о научной сфере: в России до 2020 года должно быть создано не менее 15 образовательных центров мирового уровня. Один из них с названием «Байкал» будет в Иркутской области. По задумке это объединение ведущих научных и образовательных организаций с сектором экономики для обеспечения исследований и разработок мирового уровня, получения новых конкурентоспособных технологий и продуктов и их коммерциализации, подготовки кадров для решения крупных научно-технологических задач в интересах развития отраслей науки и технологий по приоритетам национального технологического развития. К реализации проекта смогут присоединиться все: и малый, и средний, и крупный бизнес.

Евгений СЕМЕНОВ, ПРОРЕКТОР ИрНИТУ: О том, как и на каких направлениях должен специализироваться этот научный центр, как должен бизнес в этом участвовать, — это очень важно, потому что научно-образовательный центр — это не про высшее образование в Иркутской области, не про науку, а это про экономику, основная цель создания и работы таких научных центров — это рост ВРП субъекта РФ.

На Байкальском международном форуме партнеров интерес у участников друг к другу взаимный. Китай, Монголия, а еще Республика Беларусь. У белорусов с Иркутской областью уже много направлений сотрудничества. Как замечает гендиректор Гомельского отделения торгово-промышленной палаты Марина Филонова, это не ради конкуренции, а, скорее, для обмена опытом.

Марина ФИЛОНОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЛТПП: В Иркутской области очень много земляков из Белоруссии, те, которые не просто хотят работать, а которые знают и любят Беларусь. Точно так же, как и у нас, 40 км до российской границы, мы никогда не отделяем себя от России, нам очень интересно это сотрудничество тем, что товарооборот Гомельской области 64% принадлежит объемом экспорта и импорта с РФ.

Одна из интересных тем для участников форума, в частности, например для Белоруссии, — агропромышленная сфера. В прошлом году из Иркутской области экспортировано продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на почти 34 млн долларов. К 2024 году этот показатель планируют увеличить почти в два раза. Например, с инвесторами Монголии ведут переговоры о создании совместного предприятия по производству муки, а экспортировать продукцию в планах в Китай.

Илья СУМАРОКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Набирает популярность производство органической продукции. Россия и Иркутская область, имея большие площади, способны производить продукцию, отвечающую нашему федеральному законодательству и международному об органической продукции.

Как утверждают эксперты, за ближайшие шесть лет в России бизнес-развитие пойдет в гору. Этому будут способствовать национальные проекты в сфере малого предпринимательства и поддержке экспорта.

Дмитрий КУЗЬМИН, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ТПП РФ: В 18 субъектах РФ приняты региональные законы о ТПП, в том числе и в Иркутской области. Актуальные направления сотрудничества ТПП с институтами развития, госструктурами — создание и развитие деятельности многофункциональных центров для развития бизнеса, популяризация предпринимательской деятельности, реализация образовательных программ, развитие международного и межрегионального торгово-экономического сотрудничества.

И сегодня в павильонах «Сибэкспоцентра» каждое предприятие — малое, среднее, крупное, которое представляет себя, — готово расширить горизонты своих клиентов. Витрина с продукцией, которую сначала ощущаешь на уровне запаха, а уже потом поедаешь взглядом. В сельхозкооперативе утверждают: добавок нет, этим и отличаются от конкурентов. А еще сырье специфичное, например пельмени с мясом кролика, которого вырастили фермеры Иркутской области. Говорят, готовы увеличить производство для зарубежного рынка, удивить есть чем.

Александр ПЛЯСКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА: У нас есть еще уникальное производство: делаем продукцию для вегетарианцев и постящихся. Это соевый сыр тофу и сосиски. Мы выяснили, что в России есть только три таких производства. Два до Урала и одни мы от Урала до Хабаровска.

Есть среди стендов и крупные игроки рынка. Одна из самых быстроразвивающихся российских фармацевтических компаний — «Фармасинтез». Изготавливают препараты для лечения туберкулеза, ВИЧ, онкологии, диабета, гепатита. В год более 50 миллионов упаковок. В новых сотрудничествах заинтересованы.

Евгений ОРАЧЕВСКИЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ФАРМАСИНТЕЗ»: Нам нужно качество, нам бы хотелось закупать максимально все необходимое для нашего развития не только за рубежом, а тем более в России и особенно в Иркутской области. Компания «Фармасинтез» уже не первый год является членом торгово-промышленной палаты. Это членство позволяет нам быть в курсе всех происходящих событий, участвовать на таких площадках, развивать себя и рассказывать о себе. И еще ТПП — единственная в стране, кто занимается экспертизами, и, когда наши препараты выходят на внешние рынки, мы пользуемся услугами ТПП.

В компании говорят: сотрудничество с торгово-промышленной палатой — это новые клиенты, контракты. И поэтому свое присутствие на Байкальском международном форуме партнеров рассматривают и как получение новой информации, и как самопродвижение.

Роман КРИКУН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА АО «КАРАВАЙ»: Естественно, по поглощению, по насыщению товарами очень выгодные рынки, у Китая очень большой рынок сбыта.

Одновременно в течение нескольких дней в «Сибэкспоцентре» работают сразу несколько секций. Проходят презентации компаний, их продуктов, и здесь же сразу можно найти инвесторов или партнеров. Новое предприятие Усть-Илимска красочно презентует себя. Рассказывают, что нашли революционное решение по изготовлению топливных гранул — пеллет. И уже даже запатентовали технологическую линию. Именно на ее основе уже построены заводы в Уссурийске, Братске и Латвии.

Евгений ЕРОШКИН, ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ: Полностью построили сушильный комплекс. Это не только сушка, но и гидротермическая обработка, что меняет свойства древесины, на этом как раз и основана технология.

Пока одни берут слово и рассказывают о своих предприятиях и разработках, другие садятся за стол переговоров и уже решают вопросы дальнейшего сотрудничества. В частности, в рамках Байкальского международного форума партнеров подписано соглашение между Агентством инвестиционного развития Иркутской области и акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк». Акцент на развитии малого и среднего бизнеса, проведении совместных мероприятий, повышении доступности качества финансовых услуг. Так, форум впредь будут проводить постоянно, он уже стал ведущей региональной площадкой для общения представителей деловых кругов, налаживания межрегиональных и международных контактов, обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Иркутской областью и страной в целом.