Специалисты Россельхознададзра обнаружили возбудителя орнитоза в ДНК мертвой птицы в Иркутске
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Специалисты Россельхознададзра обнаружили возбудителя орнитоза в ДНК мертвой птицы в Иркутске

17.05.18

Эта болезнь опасна для домашней птицы и людей. Она передается воздушно-капельным путем и через пищеварительную систему.

 

 

 

 

Особенно заразен помет птиц, инфекция сохраняется в нем несколько месяцев. В окружающей среде возбудитель рассеивается с экскрементами и слизью из носа больных голубей. Симптомы заболевания у человека — повышение температуры, лихорадка, слабость, озноб. Сейчас специалистами ветеринарной службы Иркутской области проведена дезинфекция места гибели птицы.

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