Специалисты Россельхознададзра обнаружили возбудителя орнитоза в ДНК мертвой птицы в Иркутске

Специалисты Россельхознададзра обнаружили возбудителя орнитоза в ДНК мертвой птицы в Иркутске17.05.18
Эта болезнь опасна для домашней птицы и людей. Она передается воздушно-капельным путем и через пищеварительную систему.
Особенно заразен помет птиц, инфекция сохраняется в нем несколько месяцев. В окружающей среде возбудитель рассеивается с экскрементами и слизью из носа больных голубей. Симптомы заболевания у человека — повышение температуры, лихорадка, слабость, озноб. Сейчас специалистами ветеринарной службы Иркутской области проведена дезинфекция места гибели птицы.
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.