Специалисты проверили коллекторы Иркутска

Зима близко. А значит, тепловые камеры заселяют лица без определенного места жительства. Для бездомных это способ спрятаться от холода, но зачастую именно такие хижины становятся причинами аварий на сетях. Кроме того, опасность кроется внутри коллекторов: есть вероятность получить ожоги, отравиться угарным газом. Наша съемочная группа отправилась в рейд со специалистами, чтобы выяснить, много ли камер стали убежищем для бездомных, и определить, живут ли люди глубоко под землей.

В этой тепловой камере найдены следы жизнедеятельности. Открытый люк, матрацы, мусор — все это признаки обустроенного жилища. Сейчас людей здесь нет. Можно только догадываться, сколько бездомных поселилось в коллекторе. Для тех, кому люк стал домом, — это единственный, хоть и маргинальный способ спрятаться от мороза. Но также высока вероятность получить ожоги, несовместимые с жизнью. Особенно остро эта проблема встает в холодное время года.

Андрей ВОЙТЮК, СТАРШИЙ МАСТЕР РАЙОННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ №2: Во-первых, сами люди, которые там находятся, могут пострадать. Случаи бывали. За прошлый год был один. На левом берегу пострадали 2 человека, были они в ожоговом центре. Ну, живые.

Рейды собственники сетей проводят постоянно, люки закрывают, но бездомные находят способы убрать даже тяжелые бетонные блоки. Сегодня проверка была комплексной: в Октябрьский округ выехали сотрудники МКУ «Безопасный город», представители администрации, полиции, надзорной деятельности, сетевики. Специалисты отмечают: люди, которые обживаются в коллекторах, могут создать аварийную ситуацию, из-за которой впоследствии без горячей воды и отопления останется целый район.

Александр ТРОЙНИН, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ГО ЧС и ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МКУ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» г. ИРКУТСКА: В связи с наступлением холодного времени лица без определенного места жительства посещают эти тепловые камеры. Соответственно, возможны случаи гибели, потому что обогреваются путем разведения костров. Как мы сегодня проехали, мы увидели: тепловые камеры есть в некоторых местах открытые — значит, люди посещают их. Соответственно, дальше будем действовать в соответствии с законодательством.

В этом году несчастных случаев в тепловых камерах не было. Все открытые люки оперативно будут закрыты. Межведомственные рейды в течение двух недель пройдут во всех округах Иркутска.