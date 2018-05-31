Специалисты аварийно-спасательной службы Приангарья провели открытую тренировку

Прыгнуть с вертолета без парашюта для них не проблема. Специалисты отрабатывали навыки десантирования.

Спуск на тросе с зависшего над землей вертолета задание опасное. Поэтому все действия сначала отрабатывают на земле. Сегодня в Иркутском районе на тренировке 12 бойцов аварийно-спасательной службы Приангарья.

Андрей КАРМАДАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТРЯДА ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ АСС ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Четко согласно инструкции. Все действия должны быть отработаны. Здесь не допускаются свои какие то новшества или еще какие действия. То есть все как учит инструктор должно быть от и до.

Работать специалистам зачастую приходится в экстремальных условиях. Ради спасения попавших в беду людей, сильно рискуя своей жизнью и пилотов, специалисты они в ущелья, поднимаются на вершины гор, высотные здания, подходят максимально близко к лесным пожарам. Температура и ветер — значения не имеют.

Владимир ПИХАНОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ НОВОСТЕЙ «СЕЙ ЧАС»: Даже сейчас когда дует вроде бы слабый ветер, заметно как вертолет покачивает. Что естественно осложняет работу спасателей.

Чем сложнее тем лучше, говорят спасатели. Так как на учениях они стараются отработать почти все возможные ситуации, которые могут возникнуть во время спуска. Он ведется под чутким руководством инструктора иркутской авиалесоохраны Андрея Кунаковского. За его плечами свыше пятисот спусков с парашютом и без, на места где бушуют лесные пожары, а добраться до них можно только с воздуха.

Андрей КУНАКОВСКИЙ, СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР ИРКУТСКОЙ АВИАЛЕСООХРАНЫ: Может быть и ветер и температура. То что вертолет может не висеть. При сбросе бухты бухта может где то о дерево запутаться, при спуске и человек тоже может запутаться. Мы это все отрабатываем и принимаем определенные меры. Чтобы не погубить и себя и вертолет.

Но главный во время полетов совсем не инструктор или начальник отряда, а командир экипажа. Ведь он принимает кардинальные решения, сможет ли управлять вертолетом в такую погоду или нет, где лучше посадить воздушное судно или спустить группу. Кроме того приходится очень долго удерживать вертолет на месте, что также требует определенных профессиональных навыков и сноровки. А малейшая ошибка может стоить жизни как пилотам, так и спасателям. К счастью, в этом году идти рисковать пока не приходилось.