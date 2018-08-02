Совместную коллекцию с мэтром моды Вячеславом Зайцевым может создать иркутский модельер Светлана Бекарева

Совместную коллекцию с мэтром моды Вячеславом Зайцевым может создать иркутский модельер Светлана Бекарева02.08.18
Об этом гость Приангарья заявил на открытии Дома Моды своей сибирской коллеги.
Красная лента как символ многолетних трудов. За ней вход в новый дом моды Светланой Бекаревой, который открывает свои двери для тех, кто живет стилем. Иркутский художник модельер и мэтр мировой моды Вячеслав Зайцев перерезают ленту. Для этого используют антикварные ножницы из Самарканда. Вячеслав Зайцев и Светлана Бекарева знакомы не один десяток лет.
Кто бы мог подумать, что спустя время детская мечта исполнится и он будет здесь в Иркутске, на открытии ее детища — дома моды Светланы Бекаревой. правда, пришлось изрядно потрудится и создать имя, которое на слуху не только у жителей Приангарья. Коллекции художника-модельера неоднократно красовались на мировых подиумах .
Светлана БЕКАРЕВА, ХУДОЖНИК-МОДЕЛЬЕР:
Вдохновение всегда одно — любовь к работе, любовь к творчеству. И знаете, желание показать себя . Реализовать не только себя в профессии, но и что-то сказать Миру, что-то сказать своим поклонникам . Делать какие-то эксперименты. Жить профессией. Я хочу сказать Миру, что русская мода есть, сибирская мода есть.
Для гостя экскурсия и знакомство с коллекцией, которая была представлена на неделе моды в Москве. В Иркутск вернулась лишь малая часть, большинство нарядов были проданы прямо с подиума. В столице очень ценят качественные материалы и неповторимость кроя. Здесь монгольский кашемир, кожа и визитная карточка Светланы — ручная вышивка. Именно ее гость оценил по достоинству.
Вячеслав ЗАЙЦЕВ, ХУДОЖНИК-МОДЕЛЬЕР:
Вы знаете, я сейчас Свету посмотрел и вдохновился. Такое обилие вышивки роскошной я не видел. Технология отработки моделей. Классно, просто классно. Придется что-нибудь сделать со Светой.
Когда этот тандем удивит нас еще не известно. Пока это только творческие планы. Для гостя эксклюзивные подарок — подстаканник из стекла ручной работы, наполненный карандашами. Быть может именно их Вячеслав Зайцев использует для создания очередного шедевра.
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