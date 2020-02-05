Совещание по строительству в подтопленных территориях области прошло в Иркутске

Не только построить жилье и создать комфортную городскую среду необходимо в пострадавших от летнего паводка территориях Иркутской области. Глава региона Игорь Кобзев дал поручение строителям ориентироваться в работе на каждого жителя.

Илья Балк — директор компании, которая производит, в том числе, бетон. В нем заинтересованы на сегодня в подтопленных территориях региона для возведения жилья и соцобъектов. Важный вопрос — отсутствие там в необходимых количествах щебня и песка. Рассматривается даже возможность возведения в Тулуне мобильного бетонного завода.

Илья БАЛК, ДИРЕКТОР КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ: Если возить эти материалы из Иркутска или Братска, то стоимость бетона автоматически взлетит в два раза. А далее приведет к удорожанию стоимости жилья и других объектов, которые там строят.

В том числе, и эту тему обсуждают на совещании по строительству объектов для ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области. Замглавы Минстроя России Дмитрий Волков напоминает, что одна из главных задач — выделить проблемные точки, где еще необходима поддержка федерального центра.

Дмитрий ВОЛКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА и ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ: Мы имеем дело с большим инвестпроектом, государство вкладывает в зону затопления существенные средства, уже вложено более 15 млрд рублей, и продолжим это делать.

Это дает возможность не только ликвидировать последствия масштабного паводка, но и значительно преобразить территорию. Для этого требуется, безусловно, комплексный подход с ориентацией на конкретного человека. То есть создать комфортную городскую среду для жителей, и это должно касаться всех сфер жизни в любом пострадавшем населенном пункте, пусть даже самом небольшом. И это совместная работа государства и бизнеса, акцентирует внимание участников совещания глава региона Игорь Кобзев.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: У нас есть территория опережающего развития. Последнее поручение президента — создать в Тулуне ТОСЭР. Там есть 9 резидентов уже, как раз с ними встретимся. Какой бизнес они представляют, на перспективу я готов и предложения Союза строителей рассмотреть.

Уже завтра Игорь Кобзев вновь посетит Тулун, чтобы на месте проконтролировать ход строительства жилых микрорайонов, а также встретиться с жителями.