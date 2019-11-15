Сотрудники Росгвардии вернулись в Иркутск после очередной командировки в Северо-Кавказский регион

Два месяца они находились на территории Ингушетии. Бойцы ОМОН несли службу по охране общественного порядка и безопасности, ежедневно оказывали помощь служителям закона. Все задачи, поставленные перед личным составом, выполнили. Такие командировки — испытание силы духа, мужества и навыков. Для многих это уже не первая подобная поездка, но каждая из них — бесценный опыт для дальнейшей службы уже в своем регионе.