Сотрудники Росгвардии вернулись в Иркутск после очередной командировки в Северо-Кавказский регион

Сотрудники Росгвардии вернулись в Иркутск после очередной командировки в Северо-Кавказский регион

15.11.19

Два месяца они находились на территории Ингушетии. Бойцы ОМОН несли службу по охране общественного порядка и безопасности, ежедневно оказывали помощь служителям закона. Все задачи, поставленные перед личным составом, выполнили. Такие командировки — испытание силы духа, мужества и навыков. Для многих это уже не первая подобная поездка, но каждая из них — бесценный опыт для дальнейшей службы уже в своем регионе.

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