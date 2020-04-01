Сотрудники полиции проверяют соблюдение режима самоизоляции

Сегодня полиция проверяла, как в Иркутске соблюдают режим самоизоляции. В прямом смысле ходили по городским дворам и искали нарушителей.

Микрорайон Союз. Час дня. На улице много машин. Жители же по квартирам. Воздухом дышат, стоя на балконе. Нарушений нет. Вот только голоса слышны с детской площадки. Сотрудники полиции напоминают, что на время карантина лучше находиться дома.

Спальные микрорайоны, центр. С 1 апреля пешие патрули работают по всему городу. Главная цель — информирование жителей о введении режима самоизоляции. Погулять с собакой или в магазин сходить можно, но лучше делать это рядом с домом, несмотря на хорошую погоду.

Информируют и иностранных граждан. Так, во время рейдов им раздают листовки. Продвинутые пользователи сразу фотографируют и отправляют знакомым. Электронную версию с подробностями о мерах безопасности и способах защиты от коронавируса на многих языках запустили мессенджеры, по группам национальностей проживающих на территории Прибайкалья.

Параллельно сотрудники Роспотребнадзора проверяют работу торговых точек. Так, согласно указу врио губернатора до 5 апреля магазины, реализующие продукцию, не попавшую в список товаров первой необходимости, должны быть закрыты. То же самое касается кафе, столовых, ресторанов. Они максимум могут работать только в режиме «еда на вынос» или доставки.

Меры предпринимают на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции не только рассказывают водителям о режиме самоизоляции, но и проверяют их на возможное нарушение карантина после заграничных поездок. В целом, к таким мерам все относятся с пониманием.

Несет свою службу и Росгвардия. Так как в это время большинство предприятий и магазинов закрыты, то усилена охрана этих объектов. Экипажи работают во всех районах Иркутска, а также в других городах Прибайкалья. Во время одной из поездок патруль задержал подозреваемого в грабеже.



