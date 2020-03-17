Сотрудники МЧС начали проводить рейды в усиленном режиме в Приангарье

19 человек погибли на пожарах в Иркутской области только за неделю. 13 из них — дети. Причины возгораний разные: от неисправной электропроводки и печного отопления до игр с огнем. Всех этих трагедий можно было избежать. Сегодня сотрудники МЧС начали проводить рейды в усиленном режиме. Они заходят в дома и квартиры, чтобы напомнить людям о простых, но забытых правилах пожарной безопасности.

За последнюю неделю в Иркутской области случилось 4 крупных пожара. Причиной одного из них стала шалость ребенка. В другом ЧП можно было избежать жертв, если бы владельцы дома не отключили датчик пожарной безопасности. Поэтому и нужны такие профилактические рейды. Иногда даже жизненно необходимы.

Вячеслав ФЕДОСЕЕНКО, ВРИО НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Много спасенных жизней по сработке данных датчиков. Услышат соседи, услышат сами жители. Быстрее вызывается пожарная охрана. А если датчик оборудован вызовом в пожарную охрану, мы автоматически выезжаем без дополнительного подтверждения по телефону.

Особое внимание уделяют многодетным и неблагополучным семьям, а также одиноким и маломобильным гражданам. Сотрудники МЧС проверяют в домах исправность датчиков раннего обнаружения пожара и проводят инструктаж. А социальные работники следят за условиями жизни семей, находящихся на учете.

Марина КОПЫЛОВА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМИССИИ по ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СВЕРДЛОВСКОГО ОКРУГА г. ИРКУТСКА:

Главное, чтобы дети находились в безопасности. Привозим им продукты питания и оказываем помощь в оформлении документов. Как правило, не все семьи встают на путь исправления. По новой мы их ставим на учет. В связи с чем снова начинается такое неблагополучие: употребление спиртных напитков.

Сейчас личный состав МЧС по Иркутской области находится в усиленном режиме службы. Ежедневно на профилактических мероприятиях работают около 2 тысяч человек. Среди них не только сотрудники МЧС России, помогают полиция, представители Всероссийского добровольного пожарного общества, старосты населенных пунктов, работники социальной защиты, управляющие компании и волонтеры. Только за сегодняшний день специалисты проверили 291 дом, где живут неблагополучные семьи и проинструктировали 358 человек.



