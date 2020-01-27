Сотрудники «Иркутскэнергосбыта» провели рейд по должникам

Платить или не платить? Наша съемочная группа вместе с сотрудниками «Иркутскэнергосбыта» отправилась в рейд по должникам. Как быть, если нечем заплатить за электроэнергию, расскажем в следующем материале.

В квартире на улице Радищева в Иркутске долг за электроэнергию составляет около 10000 рублей. Фраза «Завтра все оплатим» не кажется реальной. Особенно учитывая, что отключение ресурса – это крайняя мера, когда на предупреждения жильцы не реагируют.

Андрей УСОВ, ЭЛЕКТРОМОНТЕР «ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ» (ВХОДИТ В EN+ GROUP): Начинается с того, что человек не заплатил два месяца. Если нет платежей два месяца, все, начинается наша работа. Обычно и дозвоны делаем таким людям, чтобы оплатили. СМСки отправляем, в личный кабинет скидываем, чтобы оплатили. Если реакции нет никакой, уведомления носим еще. Если нет реакции, на 21 день после оповещения мы идем отключать.

Сегодня у Андрея Усова по списку еще пара квартир на отключение в этом же районе. Идем по второму адресу. В квартире, как рассказали соседи, давно никто не живет. Владелец уехал почти год назад, а вот счетчик за это время намотал не один ватт. Электромонтер его отключает. К таким мерам прибегают, только если другие аргументы исчерпаны. Ведь в «Иркутскэнергосбыте» всегда готовы пойти на компромисс и предложить клиентам способы решения проблемы.

Наталья СОКОВИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПРАВОБЕРЕЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ г.ИРКУТСКА «ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ» (ВХОДИТ В EN+ GROUP): Если у потребителя тяжелое материальное положение, он может обратиться в наш офис с заявлением на заключение о рассрочке платежа. Рассрочка платежа предоставляется при оплате 30% от задолженности сроком на 6 месяцев.

Возможны и другие, индивидуальные варианты. Это тот редкий случай, когда для урегулирования вопроса необходимо обратиться в офис компании, захватив с собой паспорт и документы о праве собственности на жилье.