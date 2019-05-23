Сотрудники «Иркутскэнерго» применят уникальную технику для диагностики, испытаний и ремонта системы тепловых сетей

Лето – горячая пора ремонтов. Специально для проведения масштабных работ сотрудники «Иркутскэнерго» заказали уникальную технику. Это первый, пилотный, проект. Как он пройдет, узнаем ближе к осени, а пока съемочная группа узнала, где будет проводиться ремонт тепловых сетей и какие новшества ждут жителей Иркутска в этом году.

Лето, пожалуй, самое парадоксальное время года. С одной стороны, это отдых, с другой, насыщенные трудовые будни. Для энергетиков это пора масштабной диагностики системы тепловых сетей, гидравлических испытаний и ремонтов на проблемных участках. Чтобы их найти, используют акустическую томографию, а с этого года еще и магнитную плюс ультразвуковой контроль.

Владимир ЯНЫШЕВСКИЙ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР УЧАСТКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НОВО-ИРКУТСКОЙ ТЭЦ: Приедет специальное оборудование, оно громоздкое, уникальное. Если этот метод покажет свои какие-то положительные моменты, компания примет решение о возможном приобретении даже этих инструментов, этих методик для того, чтобы более точно и своевременно выявлять дефекты на тепловых сетях.

В Иркутске в числе крупных работ этого года строительство тепловой сети 6-го коллектора в месте перехода через реку Ушаковку. Там увеличат диаметр трубопровода до 800 миллиметров, что позволит в дальнейшем подключать новых потребителей на улице Баррикад. Специалисты компании участвуют в проекте реконструкции пешеходной улицы Урицкого: перед комплексным благоустройством меняют там трубы, которые пролежали более полувека под землей. Кроме этого, они запустили проект в соцсетях, где каждый житель может сообщить о повреждениях на теплосетях, недочетах ремонтов или просто оперативно ознакомиться с информацией о работе специалистов.

Владимир ЯНЫШЕВСКИЙ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР УЧАСТКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НОВО-ИРКУТСКОЙ ТЭЦ: Имеем обратную связь от жителей и можем оперативно реагировать, в том числе в первую очередь, когда это может причинить вред здоровью и жизни граждан. Это открытые люки, выбоины какие-то, течи, парение. Мы действительно благодарны за эту поддержку и помощь.

Ремонтные работы пройдут по всей области, где есть энергетические предприятия компании En+Group. На эти цели холдинг планирует направить более миллиарда рублей.

Александр ЦВЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА по ПРОИЗВОДСТВУ ЭНЕРГИИ – ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» (входит в En+Group ): Перечень работ определялся по результатам аварийного состояния, отключений, какие были в период отопительного сезона, по методу акустической диагностики тепловых сетей. Эти работы будут выполнены с мая по сентябрь месяц.

Для проведения работ с мая по сентябрь задействуют более 650 человек. Все ежегодные профилактические отключения систем горячего водоснабжения специалисты проводят согласно требованиям безопасности, срок ограничений подачи горячей воды которых не превышает двух недель. Кроме этого, энергетики разработали интерактивную карту с графиком отключений воды и плановых ремонтов. Ссылки можно найти на сайте «Энергосбыта» и в соцсетях. Цель большой работы – сократить количество аварийных ситуаций на тепловых сетях, повысить надежность их работы и обеспечить потребителей бесперебойным теплоснабжением в отопительный период.