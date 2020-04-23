Сотрудники администрации Иркутска собрали почти полмиллиона рублей на поддержку врачей

Сотрудники администрации Иркутска собрали почти полмиллиона рублей на поддержку врачей23.04.20
Почти полмиллиона рублей на поддержку врачей, которые лечат больных коронавирусом, собрала администрация Иркутска. Личные средства предоставили сотрудники мэрии. Деньги пойдут на приобретение средств индивидуальной защиты и приборов для обеззараживания воздуха для трех лечебных учреждений. Это Иркутская областная инфекционная клиническая больница, городская больница №1 и Иркутская станция скорой медицинской помощи.
Руслан БОЛОТОВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА:
Сейчас для медиков очень сложный период. Сотрудники лечебных учреждений принимают на себя первый удар в борьбе с коронавирусом. Совместно с руководителями больниц города обсудили, что медучреждениям необходимо в первую очередь. Практически все отметили, что наиболее остро стоит вопрос с обеспечением медперсонала средствами индивидуальной защиты.
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