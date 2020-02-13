Состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий наводнения в Приангарье

Сроки восстановления жилья и социальных объектов в пострадавших от паводка территориях будут максимально жесткими. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на первом заседании штаба по ликвидации последствий наводнения. Он отметил: проектные работы для строительства жилья и социальных объектов в пострадавших районах должны быть завершены к 1 мая.

Это первое заседание штаба по ликвидации последствий наводнения. Структура проста. Игорь Кобзев — председатель штаба. В составе представители разных ведомств, включая заместителя министра строительства России Дмитрия Волкова. Цель — координация и оперативная работа по семи направлениям: от проектирования до контроля. У каждого свой ответственный.

Светлана СВИРКИНА, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: За каждым руководителем закреплена персональная ответственность по каждому из наших направлений. Были предложения тех или иных специалистов дублировать в группах. И это же не говорит, что одна группа работает только по своему направлению. И больше ей никто не помогает. Все мы с вами завязаны на одно дело, все мы с вами работаем в одном направлении.

Важное направление сейчас — это проектирование домов для жителей пострадавших территорий. На месте уже идут работы по возведению частных и многоэтажных строений. Сейчас многое зависит от разработчиков.

Евгений ЛЕВЧЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ШТАБА по ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ НАВОДНЕНИЯ: Чтобы выполнить обязательства, все проектные работы по этим объектам должны быть завершены в мае месяце. С экспертизой. Только это дает нам возможность выполнить эти обязательства.

Есть тонкости. Сейчас, например, 105 пострадавших семей обратились за выделением земли под индивидуальное строительство. 68 из них заключили договоры со строителями. Врио губернатора региона дал поручение министерству соцзащиты решить вопрос по остальным жителям. Ведь не зная их планов, невозможно строить не только жилье, но и социальные объекты: школы и детские сады.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы должны понимать, что из 985 семей, у которых имеются финансовые средства, сколько останется в Тулуне на новое жилье и сколько в Нижнеудинске.

Кстати, уже сейчас есть желающие приобрести жилье гораздо больших размеров, чем положено по сертификатам. А разницу в суммах добавить из своих средств.