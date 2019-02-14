Сохранить байкальскую природу в правовых рамках. Сегодня состоялось первое отчетное собрание межрегиональной природоохранной прокуратуры. Несмотря на то, что создали надзорное ведомство в таком формате год назад, его сотрудники уже успели внести весомый вклад в защиту экологии озера. Пресекли шесть тысяч нарушений закона. Почти 700 человек понесли административные и дисциплинарные наказания, часть из них обязаны устранить последствия. А по некоторым случаям завели уголовные дела — всего за 2018 год около 60. Сейчас под пристальным контролем ведомства дела в лесной сфере, водных ресурсов, незаконного вылова байкальского эндемика омуля и нелегальной застройки природоохранной территории.

Сергей ЗЕНКОВ, БАЙКАЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУРОР: Единые правила для всего Байкала. Это очень важно! Сегодня, на наш взгляд, основой серьезный экологический вред именно от огромного количества людей. От неорганизованного туризма! Мы не говорим, что его не должно быть, но он должен быть заведен в те рамки, которые помогут сохранить уникальную природу.

На отчетной коллегии приоритетной задачей на сегодняшний день единогласно назвали приведение в порядок границ Прибайкальского национального парка, создание работающего правового документа, законодательного акта, в котором четко будет указано разделение пограничных территорий. Также особое внимание уделили проблеме загрязнения воздуха, пополнения запасов рыбы и экономическим вопросам. В частности, незаконной добыче леса, замаскированной под санитарные рубки. К примеру, в госзаказнике «Тунколь» «черные» лесорубы действовали масштабно, уничтожив более сотни гектаров. Ущерб от их действий составил более 800 миллионов рублей.