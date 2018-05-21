Видео Главная новость Иркутск Новости

Сосны, купленные на личные деньги Владимира Путина, высадили под Иркутском

21.05.18

В Гороховском лесничестве на площади в 20 гектаров появилось 80 тысяч сеянцев, их сажали вручную.

 

 

 

 

 

 

 

Во Всероссийском дне посадки леса приняли участие члены правительства, депутаты Законодательного собрания, члены общероссийского народного фронта и бизнесмены.  В Гороховском лесничестве начинается акция «Всероссийский день посадки леса». Здесь волонтеры, лесники, жители области — всего около 750 человек. Среди тех, кто сегодня восстанавливает зеленые насаждения — Губернатор Приангарья Сергей Левченко и весь кабинет министров.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Дорогие друзья, очень радостно вас видеть сегодня всех, в этот выходной день. Когда вы решили сделать очень важное и нужной для все страны дело. И посадить большое количество леса. Мы в Иркутской области обладаем самыми большими лесными ресурсами в России. Поэтому масштабы у нас большие.

Кстати, место для посадки деревьев в Иркутском районе выбрали не спроста. Несколько лет назад именно здесь прошел мощный лесной пожар и уничтожил тысячи кустарников и деревьев. С тех пор на площади примерно в 20 гектаров ничего не растет. Организаторы акции решили полностью восстановить уничтоженный лес — для этого привезли 80 тысяч саженцев сосны. При чем часть из них, на свои личные деньги приобрел Президент России Владимир Путин.

Лесовосстановление которое мы в последние годы наращиваем. Мы в прошлом году 130 тысяч гектаров восстановили и в этом я думаю будет больше. Тем более с помощью таких серьезных организаций. Я думаю что через несколько лет здесь будет совсем другая обстановка.

Преимущество сосен в том, что они вечнозеленые и довольно быстро растут. Кроме того, сосны, как и другие хвойные деревья, выделяют фитонциды, очищающие воздух от бактерий и грибков. Дерево прекрасно себя чувствует без дополнительного ухода. Единственное, что требуется – произвести правильную посадку молодой сосны.

 

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.