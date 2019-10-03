Соревнования по греко-римской борьбе памяти Константина Вырупаева пройдут в Иркутске

Более ста спортсменов со всех концов страны соберутся в Иркутске. 5 и 6 октября во дворце спорта «Труд» пройдут соревнования по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Константина Вырупаева. Иркутскую область на турнире представят более 30 борцов, но в последние дни перед стартом возможно увеличение количества участников. Ожидается, что на турнире выступит один из самых титулованных иркутских спортсменов, член сборной России Гусейн Гусейнов.

Дмитрий ЭВЕРТ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ и СПОРТУ КОМИТЕТА по СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ и КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА:

Хочу сказать, что мы действительно рады тому, что у нас в городе на протяжении многих лет сохраняются традиции, что мы чтим память действительно выдающегося человека, почетного гражданина города Иркутска. Он был олимпийским чемпионом и стал первым олимпийским чемпионом в нашем городе. И своим примером мотивировал многих.

Борис САМАРСКИЙ, ПРЕЗИДЕНТ ИРКУТСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ:

Турнир традиционный, он проходит у нас в первые дни октября ежегодно. Потому что в этот день Константин Григорьевич родился. Для наших спортсменов он действительно ориентир, и все хотят повторить его подвиг.