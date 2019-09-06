Соревнования цементников из разных регионов страны проходят под Иркутском

Спартакиада, которая объединяет целый холдинг. Под Иркутском открылся спортивный праздник — соревнования цементников из разных регионов страны. Участники готовились к играм целый год.

Волейбол, футбол, настольный теннис, плавание, дартс и другие дисциплины. На 12 спартакиаду приехали представители разных городов России, тех, где находятся заводы компании «Сибирский цемент» и предприятия-партнеры. К большим состязаниям участники готовились целый год: проводили тренировки, пробовали силы в межцеховых, городских и районных турнирах. И все это, чтобы выиграть главный кубок.

Геннадий РАССКАЗОВ, ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АО «ХК «СИБЦЕМ»: Совсем недавно, 25 августа, холдинговой компании «Сибирский цемент» исполнилось 15 лет. За это время в нашей компании появилось много замечательных традиций. Любимых традиций. И одна из них — это как раз и есть спартакиада холдинговой компании «Сибирский цемент». В этом году в спартакиаде участвуют 8 команд, это 240 участников. И мы, конечно, ждем честной, азартной, бескомпромиссной борьбы.

Первая спартакиада прошла еще в 2006-м в Красноярске, потом в 2009-м в городе Топки Кемеровской области. С тех пор турнир стал ежегодным. Участники считают, что это поддерживает не только спортивный, но и рабочий дух.

Данила БОТВИНИН, КАПИТАН КОМАНДЫ ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ»: Люди приезжают сюда пообщаться со своими трудовыми коллективами и коллегами с других предприятий. Поделиться какой-то трудовой деятельностью. Все это положительно сказывается на трудовой деятельности, которая протекает в рабочее время.

Но все-таки победа — событие приятное. С золотом в прошлом году уехала команда «Топкинского цемента». Сейчас сдавать позиции сборная не намерена, тем более что готовиться к следующим играм начали сразу после возвращения с прошлых.

Игорь ГРИБКОВ, КАПИТАН КОМАНДЫ ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»: Тренировки регулярные у нас. У нас спартакиада проходит цеховых коллективов. В течение года у нас 8 мероприятий, мы там выбираем лучших и едем. Соответственно, у нас проходят еще тренировки команд, которые готовятся ехать. Поэтому опыт тренировочный большой, меньше, конечно, соревновательного.

Вне зачета на спартакиаде проведут спортивную игру «Бампербол» и конкурс чирлидеров, на нем будут оценивать подготовку девушек из групп поддержки.