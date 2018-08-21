Союз автомобилистов Сибири подводит итоги проверок заправочных станций региона

В крупных сетях АЗС Приангарья нарушений не выявлено. Рейды проходили на протяжении двух месяцев.

С помощью этого прибора председатель союза автомобилистов Сибири Алексей Шабанов проверяет одну из заправок областного центра. Так с точностью до грамма можно определить — есть ли недолив. Погрешность — не больше 20 миллилитров, а это в пределах нормы. Кадры сняты в июле этого года. Именно тогда в Приангарье начались рейды по заправочным станциям. Автомобилисты такие проверки встретили хорошо.

Проверяют не только, сколько заливают, но и что заливают в бензобак автомобиля. Пробы бензина разливают по специальным емкостям, запечатывают и отвозят на экспертизу. Возможность проводить такие проверки появилась после вступления в силу изменений в федеральном законодательстве: раньше забирать топливо прямо из пистолета на исследования было нельзя. Сейчас рейды по АЗС проводят 4 общественные организации -3 федеральные и одна наша, региональная Союз автомобилистов Сибири. За два месяца исследовали четыре автозаправочные станции. К крупным сетям нареканий — нет.

Алексей ШАБАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ СОЮЗА АВТОМОБИЛИСТОВ СИБИРИ: Проверяли заправки БРК и проверяли заправки «Роснефти». В крупных сетях с законом дружат, там проблем не обнаружено — и с недоливом, и качество топлива тоже оказалось на уровне, в соответствии с ГОСТом, с требованием технического регламента. Результаты мы озвучим в течение месяца. И для автомобилистов ориентир уже определенный будет готов: куда ездить небезопасно, а где можно заправляться и где вас не обманут. Я думаю, в скором времени все будет понятно.

Хотя, отмечает Алексей Шабанов, работы предстоит еще много. Так, в планах союза автомобилистов Сибири проверить заправки вдоль федеральных трасс. Для этого они уже составляют маршрут — от Омска до Читы.