Соцпроект «Белошвейка»: бесплатные маски для нуждающихся

Не менее трех тысяч масок сошьют в Иркутске в рамках социального проекта «Белошвейка». Их раздадут бесплатно всем нуждающимся. Проект действует в регионе уже не первый год. Вот только в последнее время цеху пришлось переквалифицироваться.

Совсем недавно на этих машинках шили только постельное белье, теперь в швейной мастерской изготавливают еще и маски. Дело это оказалось не сложным, но крайне важным сейчас, в разгар пандемии. Социальный проект «Белошвейка» действует у нас в регионе с начала 2019-го. Его смысл заключается в том, чтобы дать незащищенным слоям населения сразу два вида услуг: одним обеспечить работу, другим раздавать готовые вещи совершенно бесплатно. Первый раз проект поддержало губернское собрание общественности, а уже сейчас финансовую поддержку оказывает, в том числе, фонд президентских грантов. Женщины отшивают постельное белье и маски как в мастерской, так и дома, для этого им бесплатно предоставили швейные машинки.

Марина КУТЕРБАН, ШВЕЯ: Сейчас в сложившейся обстановке некоторые лишись работы. И это, в том числе, помощь для многодетных семей, заработная плата — некоторым пришлось взять без содержания отпуск. Нас обеспечили машинками. Не каждый может купить, машинки дорогие, домой увезли машинки и на дому шьют.

Сейчас над пошивом масок трудятся 20 женщин. Индивидуальные средства защиты после планируют раздать пожилым людям, некоммерческим организациям. Те, кто работает не дома, отшивают маски в мастерской на территории Харлампиевского храма Иркутска. Отец Евгений отмечает: сейчас такое время, когда всем нужно сплотиться.

Отец Евгений, НАСТОЯТЕЛЬ ХАРЛАМПИЕВСКОГО ХРАМА г. ИРКУТСКА: Во времена таких серьезных испытаний люди выживают, когда они объединяются, когда чувствуют поддержку друг друга, когда они держат друг друга в поле зрения. Не когда разобщены, а когда вместе. И поэтому у кого есть хоть малая возможность кому-то помочь, почему не сделать этого? Будут ли маски и постельное белье. И потом закончится все это рано или поздно.

Пока тканевые многоразовые маски планируют шить весь апрель. А дальше по ситуации, если в них будет необходимость.



