Социальные ряды на Центральном рынке Иркутска могут занять жители из любого района области

Торгуют продуктами с собственного огорода, при этом за минимальную плату. На Центральном рынке Иркутска созданы условия для пенсионеров и инвалидов, тех, кто хочет реализовать излишки выращенных овощей, ягод и при этом заработать. Социальные ряды на рынке, комфортные и с большой проходимостью, могут занять жители из любого района области.

Овощами прямо с грядки Валентина Зуева торгует уже много лет. Женщина выращивает и брокколи, и обычную капусту, огурцы, помидоры, морковь, картофель и различную зелень. Каждый сезон у Валентины Георгиевны с огорода остаются излишки, и она продает полезные продукты на Центральном рынке Иркутска. Покупатели пенсионерку знают, и поэтому клиентов у нее всегда хватает.

Валентина ЗУЕВА, ПЕНСИОНЕРКА: Уже многие покупатели меня знают и приходят ко мне. Торговые места прекрасные, мы спасаемся в этих местах от жары, от солнца, как говорится, от ветра. Есть где посидеть. А раньше, когда этих мест не было, брали зонты с собой, табуреточки, чтобы сидеть.

Занимают места огородники примерно 2-3 раза в неделю. Говорят, разбирают урожай быстро. Огромный плюс социальных мест — это цена. Провести день за прилавком стоит 50 рублей. Это сумма уходит на то, чтобы в конце рабочего дня сотрудники рынка могли привести торговые ряды в порядок. Количество не ограничено, только сегодня было занято более 100 социальных мест. Едут сюда из разных районов: Иркутского, Шелеховского, Ангарского.

Евгения НАЗАРОВА, СОТРУДНИК МУП «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК» г. ИРКУТСКА: Социальные места предоставляются пенсионерам и инвалидам в зависимости от того количества, сколько к нам обратятся. Всем предоставляем, никому не отказываем. Из года в год количество социальных мест растет. Хочется отметить, что количество социальных мест выросло за последние три года. Ранее они тоже предоставлялись, но на общих основаниях, без каких-либо льгот.

Кроме мест на самом Центральном рынке Иркутска, оборудованы социальные места для огородников во всех районах города, так сказать, в шаговой доступности. Там цена за место — 20 рублей в день.