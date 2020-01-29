Социально значимые вопросы обсудили депутаты на сессии Заксобрания

Льгота на содержание жилого помещения для инвалидов 2 и 3 групп. Дополнительную меру социальной поддержки предлагают принять в Иркутской области. Поправку в закон приняли сегодня в первом чтении на заседании сессии Законодательного собрания. Какие еще вопросы обсудили парламентарии, расскажем далее.

Первая в этом году сессия. Ее посещает глава региона. Говорит о дальнейшем взаимодействии областного правительства и депутатского корпуса. Отмечает необходимость доработки проекта стратегии социально экономического развития области с учетом видения парламентариев. На следующем заседании предлагает обсудить основные подходы к реализации послания президента.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я заинтересован в том, что то, что нам поставил глава государства, мы должны правильно все это оценить, проанализировать, поставить для себя цели и их выполнять.

Один из социально значимых вопросов — инициатива спикера парламента Сергея Сокола. Он предлагает дополнительную меру социальной поддержки в Иркутской области для инвалидов 2 и 3 группы: компенсировать 50% расходов на содержание жилого помещения.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это небольшая сумма в масштабах бюджета области, но это то, что необходимо было сделать для восстановления социальной справедливости и прав граждан, жителей Иркутской области.

Социальный блок вопросов продолжают в рамках муниципального часа. Говорят о бесплатном питании школьников начального звена. Дополнительно потребуются реконструкция пищеблоков, увеличение штата столовых, замена оборудования.

Ирина СИНЦОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Видим это в виде реализации областной госпрограммы, которая была бы призвана решать основные задачи, которые прозвучали на муниципальном часе.

Правительственный час. Обсуждают тему леса. Повышение эффективности использования этих ресурсов, а также перед наступлением пожароопасного периода все ли готово к тому, чтобы не допустить ЧС.

Ольга НОСЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Есть ли средства в бюджете для исполнения наших полномочий, чтобы пожаров не было, техника, человеческие ресурсы — это основное.

На сегодня острым продолжает оставаться вопрос с бездомными собаками.

Лариса ЕГОРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ по РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я считаю, эту тему мы так и не закрыли. Говорят, что мы должны убрать 1500 собак с улиц Иркутска перед чемпионатом мира по хоккею. Нам не понятно, как это будет происходить, куда денутся эти собаки.

И все же красной линией сессии стала тема социальная. В связи с тем, что именно на этом направлении акцентировал внимание глава государства в своем недавнем послании.