Собаки-поводыри помогают слабовидящим жителям региона

Стоимость обученного в Москве животного более 100 тысяч рублей. Жители Приангарья могут воспользоваться льготой и обзавестись четвероногим другом бесплатно.

Лабрадор по кличке Яна на улицу собирается неохотно. Это не прогулка, а работа. В семье иркутянки Любови Кутуковой лабрадор появился два года назад.Яна особенная собака — собака поводырь. Любовь Федоровна потеряла зрение 6 лет назад после сложной операции. Теперь четвероногий друг помогает адаптироваться ей в окружающем мире.

Любовь КУТУКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА г. ИРКУТСКА:

Вы заметили, она притормозила и я раз раз, палкой проверила. я знаю что там ничего нет, это маршруты изхоженные уже. Но я все равно, если она остановилась, а ей положено остановиться перед препятствием. Я должна проверить на сколько это опасно и ступить дальше.

Яну в Иркутск привезли из Московской области. В России всего две школы, где обучают собак для слабовидящих. Об одной из них, в городе Балашиха, иркутянка узнала через интернет. Собрала необходимый пакет документов и отправилась за новым другом.

Любовь КУТУКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА г. ИРКУТСКА: Когда тренер привел ее , она сразу ко мне подошла , стала ко мне ласкаться . Я удивилась. На мне была куртка и она стала прикусывать. Я спрашиваю что она делает. А тренер сказал, что она ухаживает. Рядом муж был, но она выбрала меня. Я даже не знаю почему.

Адаптация и привыкание животного к новому хозяину идет неделю.Все это время иркутянка вместе с мужем находилась в Москве. После, Любовь ждал экзамен в школе, где обучалась Яна. К удивлению комиссии, за столь короткий срок, иркутянка научила собаку дополнительным командам. Например лабрадор сама приносит шлейку. Стоимость такой обученной собаки в среднем 110 тысяч рублей.

Снежана БОЧАРОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГУ-ИРКУТСКОГО РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ: Техническое средство реабилитации выдается бесплатно. Человеку это не стоит ничего. кроме того, проезд инвалида и сопровождающего до места получения компенсируется в полном размере. Кроме обеспечения непосредственно собакой с комплектом снаряжения, мы ежегодно выплачиваем денежное содержание на собаку в размере 23 тысячи 533 руб. Эта сумма индексируется.

Сегодня в Приангарье уже двое слабовидящих обзавелись четвероногими помощниками. Еще три человека стоят в очереди. Как признается Любовь Кутукова, с появлением Яны она обрела не только хорошего друга, но и надежного помощника, который делает ее жизнь безопаснее.