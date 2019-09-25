Снежное шоу Славы Полунина покоряет Иркутск

Это шоу получило множество самых престижных наград. Про него говорят во всем мире, критики назвали его театральной классикой нашего времени. Снежное шоу Славы Полунина объездило всю Европу, а теперь покоряет сердце иркутского зрителя.

Дать детям возможность развлечься, а взрослым повод задуматься. Снежное шоу Славы Полунина объездило почти весь мир. И везде аншлаг, успех и восторг в глазах зрителей. Спектакль, созданный в 1993 году знаменитым клоуном Славой Полуниным, получил более 20 разнообразных наград во всем мире. Первыми впечатлениями об увиденном с нами поделились иркутские зрители.

— Попал сюда случайно и решил, что Полунина-то надо увидеть. Все здорово, классно построено. Blue Canary, конечно, здорово. — В цирке вообще бываю нечасто, но это представление мне очень понравилось, оно смешное и веселое. — Мне понравилась гигантская паутина, вообще замечательное представление. В цирк мы особо не ходим, но это стоит посмотреть детям, начиная с 5 лет. И для взрослых это тоже супер.

Здесь каждый обязательно найдет что-то свое. Кто-то вспомнит о детстве, кто-то впечатлится пронзительным рассказом главного героя об одиночестве. Ну и какое цирковое представление без клоунов? Они без устали будут развлекать своих преданных зрителей.

Гастроли артистов пройдут в Иркутске с 24 по 29 сентября. Шоу рекомендовано детям всех возрастов. Кстати, зрители смогут забрать с собой домой кусочек нежного снега.