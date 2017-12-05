Снегопад в Иркутске

Из-за снегопада ограничено движение для большегрузов и пассажирских автобусов на трассе Иркутск- Чита.

Закрыт участок дороги возле села Хохотуй Петровск-Забайкальского района Забайкальского края. На территории Иркутской области ограничения не вводились. Федеральные трассы во всех направлениях от снега расчищает дорожная техника. Снегоуборочные машины ещё ночью расчищали проезд по Байкальскому, Александровскому, Качугскому трактам.

Из-за обильного снегопада областной центр стал одним большим дорожным затором. Приложение Яндекс.Пробки выставило ему максимальную отметку по 10-балльной шкале. По сообщению иркутского Гидрометцентра, за первые дни декабря выпала половина от месячной месячной нормы осадков. Большая часть пришлась в ночь с 4 на 5 декабря.

Юлия Янькова, начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра: Территория Иркутской области сегодня попала под влияние теплой влажной массы. Помимо Иркутской области под ее влиянием оказались наши соседи — Красноярский край, территория Бурятии. Наиболее интенсивные снегопады прошлись по нашей территории, центральным и южным районам области. Максимальное количество за ночь — 5 мм осадков. Это умеренный снег. По отношению к месячной норме, это 26%. Месячная норма декабря в Иркутске — 19 мм.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти ещё неделю. Столбик термометра показывает отметку выше нормы. Среднесуточная температура в это время года должна быть не выше 19 градусов. Однако похолодание стоит ожидать уже 7 декабря. Более подробный прогноз погоды узнаете в программе «Сфера».