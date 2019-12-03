Смотр талантов «Поверь в себя» состоялся в Ленинском округе Иркутска

Поверь в себя! Сегодня, в Международный день инвалидов, в Ленинском округе Иркутска провели первый фестиваль-смотр талантов. На ярмарке свои изделия представили мастера общественной организации «Победа». Мягкие игрушки, изделия из бересты и бисера, живопись, вышивка. А на сцене люди с ограниченными возможностями здоровья выступили с творческими номерами: театральными миниатюрами, песнями, танцами и стихами. Всем участникам фестиваля «Поверь в себя» благодарственные письма вручил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: С детства нам простую истину внушали, и это правда: победа достигается через преодоление. Через трудности, через преодоление себя. Вы, как никто другой, показываете и доказываете своим примером то, что работать над собой, достигать результата, успеха, верить в себя — это нужно, это важно и это реально возможно.

Смотр талантов «Поверь в себя» проводили в два этапа. Для сегодняшнего гала-концерта выбрали лучшие номера. На этом фестивале не присуждали призовых мест, а зрители всех встречали как победителей. Подробнее о празднике расскажем в программе «Иркутск без границ» 5 декабря.