Слушатели курсов автошкол побывали на экскурсии на штрафстоянке, где хранятся разбитые после аварий машины

Их владельцы нарушали правила дорожного движения — садились за руль в состоянии алкогольного опьянения, не соблюдали скоростной режим.

Все псы попадают в рай, а машины — нет. Немалая доля останков разного автотранспорта не оказывается захоронена с почестями. Погибшие авто вынуждены расплачиваться за нерадивость своих хозяев в автомобильном чистилище. Вот оно — скрытое от посторонних глаз место с грудой металлолома. Каждая машина здесь является вещественным доказательством по делу о ДТП.

А произошло следующее. Семеро молодых людей в нетрезвом виде решили прокатиться на автомобиле. Водитель превысил скорость и не справился управлением, машина вылетела за пределы проезжей части и перевернулась. Погибших было не избежать. Такие трагические истории запечатлены во внешнем виде каждой из девяти этих машин. Гибели людей прописаны иероглифами из покарёженного металла и трещин на лобовом стекле.

Юрий ИЛЬЕНКО, СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Из представленных машин ни один из водителей, когда покупал машину или получал права, не представлял, что его машина может оказаться здесь. Ни один из пассажиров, которые садились в салон данных автомобилей, не предполагал, что эта поездка для него может оказаться последней, либо пешеход, который просто шёл по своим делам, он никак не мог предвидеть, что какая-то из машин может перечеркнуть его жизнь.

По мнению сотрудников ГИБДД, вид транспорта, помноженный на печальные истории, должен оказать морализаторский эффект на посетителей автомобильного чистилища. Сегодня в их роли курсанты автомобильных школ Иркутска, то есть те, кто в ближайшее время станут полноправными участниками дорожного движения за рулем автомобилей.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, ПОСЕТИТЕЛЬ ВЫСТАВКИ: Возможно, увиденное убережёт некоторых водителей от риска и от неоправданного нарушения правил дорожного движения. Человеческие жизни — ценнее потерянного времени или какой-либо выгоды.

Такие выставки будут организовываться примерно раз в месяц, а экспозиция будет обновляться. Так будет до тех пор, владельцы этих авто не научатся ценить человеческие жизни.