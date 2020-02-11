Сломанное ограждение памятника Александру III в Иркутске восстановят к концу февраля

Сейчас реставрацией двух кованых секций занимаются в исправительной колонии поселка Маркова. Кузнецам пришлось потрудиться, чтобы вернуть первоначальный вид. Ведь почти треть деталей была утрачена.

Каждый элемент кованого ограждения подгоняют вручную. А чтобы все было точно, сверяются с фотографиями. Ремонт занял два месяца. Приступили к работам не сразу, искали мастера, который возьмется за раритет. Ограждение старинное, ему больше ста лет. А потом неделю разбирали в цехе искореженные детали.

Валерий КОНДРАТЬЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА КУЗНЕЦОВ РОССИИ: Развалилась она по причине удара. А во-вторых, все-таки время прошло, все эти клепки. Очень интересно были сделаны эти клепки. Все они от времени немножко подгнили. И от удара развалились. А удар-то был сильный. Ребята вот все восстановили.

Валерий Кондратьев лично контролировал процесс реставрации двух 15-метровых секций. И сегодня доволен результатом. Говорит, при приемке вопросов у заказчика точно не возникнет.

Овик САРГСЯН, ОСУЖДЕННЫЙ ИК-19 ГУФСИН РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Естественно, радуешься, когда знаешь, что твои родственники сидят на тех лавочках. Смотришь репортажи, новости и видишь свою работу. Понимаешь, что столько красивого твоими руками сделано.

Марковская колония над таким заказом работает не впервые. Здесь уже восстанавливали ограждение памятника Александру III. Его постоянно портят вандалы. Делают тут урны, лавочки, фонарные столбы, которые сегодня украшают разные города Сибири. Мастера колонии даже состоят в Союзе кузнецов России.