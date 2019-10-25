«Сибиряковские чтения» прошли в Иркутске

Памятник генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому планируют возвести в Иркутске. Это сегодня обсудили на конференции «Сибиряковские чтения». Всероссийского уровня мероприятие в этом году приурочили к 210-летию Муравьева-Амурского. Ежегодно на конференции собирается интеллигенция из разных уголков страны. Участники из 11 городов России представили доклады об истории купечества, развитии предпринимательства. Кроме того, на конференции презентовали монографию «Государственная власть и общество: на материалах городов Иркутской губернии XIX-начала ХХ веков». Поприветствовал участников мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он отметил, что память об известном деятеле, генерал-губернаторе необходимо увековечить. Эскиз монумента уже готов, в планах установить его в следующем году.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Давно этот запрос существует, комиссия по топонимике работает, архитекторы погружены в работу, эскизные работы практически завершены.

Участники конференции также обсудили вопросы о поддержке молодежи. Студенты задали вопрос мэру Иркутска Дмитрию Бердникову о создании в областном центре дома, где молодые люди, специалисты, архитекторы и просто активные горожане смогут реализовывать свои идеи. Мэр рассказал, что на базе бывшего кинотеатра «Чайка» будет создан Дом молодежи, который и станет центром притяжения и творческой площадкой для всех желающих. Концепцию и дизайн дома разработали молодые архитекторы города.