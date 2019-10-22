«Швейный холл» открылся в Иркутске

22.10.19

А вы хотите научиться шить или вязать? Или, например, плести кружево? В Иркутске появилось 130 квадратных метров творческого пространства для любителей рукоделия. Чему там можно научиться еще, расскажем в следующем материале.

 

Здесь можно шить, вязать, плести бисером и валять пряжу. Располагается «Швейный холл» в заброшенном цехе фабрики «Узоры». Здесь сделали ремонт и создали все для творческого процесса. Коворкинг  разделен на две части. Небольшой зал — это лекторий, где проходят учебные курсы. А во втором большом зале происходит самое интересное: именно здесь воплощаются любые креативные идеи в жизнь.

 

Евгения ШИШМАРЕВА, АВТОР ИДЕИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА «ШВЕЙНЫЙ ХОЛЛ»:

Зал оборудован специальным промышленным оборудованием и бытовым, в том числе, которое нельзя разместить дома. То есть прямосточки, оверлоки промышленные, специальные петельные машины, аппараты, которые устанавливают металлофурнитуру, гладильное оборудование и т. д. У нас это все есть. То есть ничего специально покупать не нужно.

 

Кстати, в «Швейном холле» можно арендовать место по принципу тренажерного зала. Для небольшой задачи вполне достаточно нескольких часов или дня. Ну и, конечно, окружение. Большую роль играет творческая атмосфера, новые идеи и друзья гарантированы.

 

Лариса БЕСПРОЗВАННЫХ, УЧАСТНИЦА МАСТЕР-КЛАССОВ в ШВЕЙНОМ КОВОРКИНГЕ:

Я узнаю очень много интересного, познавательного для себя. Ну и вообще, интересно живу с людьми, которые здесь занимаются.

 

Для тех, кто только хочет начать заниматься рукоделием, существую курсы и более 70 мастер-классов, среди которых, кстати, и такие уникальные, как создание кружева или корсетов.

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