Школы Иркутска и района проверяют сотрудники Росгвардии

Почти сто образовательных учреждений Иркутска и района находятся под охраной частных агентств. В преддверии 1 сентября сотрудники Росгвардии проверяют, как обеспечена безопасность детей, приходят в школы без предупреждения.

Внеплановая проверка сегодня нагрянула в 14 иркутскую школу. На пороге сотрудников Росгвардии встречает девушка-охранник образовательного учреждения, требует удостоверения. И теперь вопросы здесь задают уже гости. Просят предъявить необходимую документацию, проверяют исправность камер наблюдения, другого оборудования. Директор школы рассказывает: в учреждении два охранника и жалоб от администрации нет.

Еще один пункт проверки — исправность тревожной кнопки. Экипаж частного охранного предприятия прибывает, но штрафа его сотрудникам не избежать.

Анатолий ШУПЛЕЦОВ, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ по ИРКУТСКУ и ИРКУТСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Один сотрудник охранного предприятия группы быстрого реагирования прибыл по сигналу кнопки тревожной сигнализации, не надев шлем. Мы составим административный протокол. Сотрудник будет привлечен к административной ответственности.

Штраф сотруднику полторы тысячи рублей. А внеплановые проверки частных охранных предприятий, которые ведут работу на территории дошкольных и школьных учреждений, продолжат до декабря. На сегодня уже выявили более 20 нарушений. Виновные привлечены к административной ответственности.