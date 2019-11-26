Школьникам Иркутска объясняют правила безопасного поведения на льду

Выходить на лед опасно! Сейчас в Сибири активно идет период ледостава, водоемы начинают замерзать. Минусовые температуры не пугают ни детей, ни взрослых. И если первые идут к рекам и озерам ради забавы, то вторые чаще сокращают путь по образовавшимся переправам. Каким правилам безопасности стоит следовать, чтобы не оказаться в полынье?

«Тону!» — именно эти слова нужно кричать, если провалился под лед. Водолазы в специальных костюмах демонстрируют школьникам, как необходимо вести себя, если оказался в водной западне. Практические занятия по оказанию помощи наглядно показывают, что даже если у проходящего мимо человека нет специальных средств спасения, помочь может обычный шарф, кофта и любые другие подручные средства.

Александр ТРОЙНИН, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ГО ЧС и ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МКУ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» г. ИРКУТСКА: Сейчас идет акция под руководством главного управления МЧС России по Иркутской области «Безопасный лед». В рамках этой акции ежегодно мы проводим со школьниками такие практические показные занятия для того, чтобы наглядно показать, как людей спасают, как спасать, вовремя оповестить. Единый телефон спасения 112.

МКУ «Безопасный город» Иркутска совместно с сотрудниками ГИМС провели занятие для 80 школьников на острове Юность. Дети и подростки зачастую находятся в особой группе риска, поэтому такие практические занятия помогают понять, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации на льду.

Артем ЖИГАЛОВ, УЧЕНИК 6-ГО КЛАССА: Для меня это стало полезным, потому что я узнал, как мне можно выбраться, если я попаду в воду, какой номер у МЧС и как нужно выбираться.

В Иркутске с начала периода ледостава провалов под лед не было. А вот в регионе уже зафиксировано 5 таких случаев.

Максим ДЬЯКОВ, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР по МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ: С октября по сегодняшний день в Иркутской области было совершено пять провалов под лед, к сожалению, было 2 погибших в связи с провалами.

Сотрудники ГИМС и МКУ «Безопасный город» ежедневно патрулируют опасные территории. У водоемов организованы дополнительные посты, установлены предупреждающие информационные стенды. Также идет оповещение населения в общественном транспорте и торгово-развлекательных центрах. В случае возникновения ЧС необходимо незамедлительно обращаться в экстренные службы по номеру 112.