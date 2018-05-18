Школьница из Вихоревки победила на втором всероссийском фестивале «Звезда спасения»

На 4-ом слете лучших кадетов Иркутской области девочке вручили диплом и памятные подарки. По итогам учебного года названы имена лучших кадетов. Которые добились высоких спортивных результатов и отличились в успеваемости. Среди них кадеты из Ангарска, Братска, Иркутска. В Приангарье на базе школ открыто 70 кадетских классов и действует 2 кадетских корпуса.

Виктор КОНДРАШОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мир настолько стал сложный и небезопасный, что знания которые вы получаете является основой для будущего нашей страны , является примером для окружающих. Вы лучшие из лучших, кто изучает способы выживания и безопасности нашего населения.

Виолетта ЗАХАРОВА, ПОБЕДИТЕЛЬ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЗВЕЗДА СПАСЕНИЯ»: На картине изображена гора Ульян, которую не заметил экипаж и разбился. Еще самолет и 10 улетающих в небо журавлей. Потому что экипаж состоял из 10 человек и в самом верху изображен главнокомандующий.

Уже завтра в Москве на Покровской горе в музее «Победы» состоится церемония награждения победителей и дипломантов фестиваля, куда отправится Виолетта Захарова.