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Школьница из Вихоревки победила на втором всероссийском фестивале «Звезда спасения»

18.05.18
На 4-ом слете лучших кадетов Иркутской области девочке вручили диплом и памятные подарки. По итогам учебного года названы имена лучших кадетов.
Которые добились высоких спортивных результатов и отличились в успеваемости. Среди них кадеты из Ангарска, Братска, Иркутска. В Приангарье на базе школ открыто 70 кадетских классов и действует 2 кадетских корпуса.
Виктор КОНДРАШОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Мир настолько стал сложный и небезопасный, что знания которые вы получаете является основой для будущего нашей страны , является примером для окружающих. Вы лучшие из лучших, кто изучает способы выживания и безопасности нашего населения.
Виолетта ЗАХАРОВА, ПОБЕДИТЕЛЬ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЗВЕЗДА СПАСЕНИЯ»:
На картине изображена гора Ульян, которую не заметил экипаж и разбился. Еще самолет и 10 улетающих в небо журавлей. Потому что экипаж состоял из 10 человек и в самом верху изображен главнокомандующий.
Уже завтра в Москве на Покровской горе в музее «Победы» состоится церемония награждения победителей и дипломантов фестиваля, куда отправится Виолетта Захарова.

 

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