Школа театрального критика начала работу в Иркутском драматическом

Лекции читает известный критик и исследователь современного театра Павел Руднев. Программа рассчитана на 4 дня. Речь пойдет о режиссерском театре, переосмыслении классики, современной российской драматургии. Отдельно московский эксперт прочитает лекцию о драматургии Чехова и проведет практический семинар по разбору его пьес. В драмтеатр поступило более 60 заявок на обучение в «Школе критика», однако на лекции попали лишь те, кто выполнил конкурсное задание: анализ пьесы или спектакля. Среди учеников есть не только журналисты или педагоги, но и, например, инженер-электрик, психолог, юристы и даже модель. Все эти люди любят театр и хотят знать о нем больше.

Павел РУДНЕВ, ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК, ТЕАТРОВЕД: Театральная критика требует портретирования спектакля, описания его материальной составляющей. Выйди на улицу и скажи, что театр материален, и это вызовет большие вопросы, а на самом деле это так и есть. В отличие от поэзии или литературы театр — действительно очень материальное, телесное искусство. Екатерина БЕРСЕНЕВА, УЧЕНИЦА «ШКОЛЫ ТЕАТРАЛЬНОГО КРИТИКА»: Я являюсь преподавателем английского языка, и вроде бы что я здесь делаю? Но при этом моей мечтой всегда было быть актрисой, я сейчас занимаюсь хобби-классами. Я занимаюсь в любительском театре и понимаю, что мне хочется больше и больше. Я чувствую, как мне не хватает этого всего, мне хочется больше теории, знаний. Я думаю, что здесь я могу получить систему, могу получить основы.

В планах Иркутского драматического продолжать и развивать деятельность «Школы театрального критика». В следующий раз там намерены провести практический семинар.