Щенок воспитывает маленького енота в Иркутском доме природы

Енота совсем крошкой из другого зоопарка взяли к себе сотрудники Иркутского дома природы. Трехнедельного Мошку кормили из бутылочки, выхаживали. Но, чтобы он научился самостоятельности, ему обязательно нужен был друг. Для этой роли выбрали породистого щенка – пти-брабансона. Это декоративная бельгийская собака, очень дружелюбная и компанейская. Пса назвали его Брошка. Он научил кроху-енота есть сухой корм из тарелочки. Показывал, как надо жевать, и тот научился буквально за три дня.

Евгения РЫЖОВА, ВОЛОНТЕР ДОМА ПРИРОДЫ: Искали по объявлениям, кто разводит собак. Какую-то породу щенка, которая по габариту впоследствии и весу, чтобы они у нас дружили, можно сказать на всю жизнь друзья. Хотелось бы так. Нашли. Вот по объявлению этого щенка, пти-брабансона. По своим габаритам они схожи с енотами. То есть еноты вырастают около 6 килограммов и щенок тоже весит около 6 килограммов.

Брошка и Мошка уже подросли, но до сих пор живут в одном вольере, вместе играют и спят, по-прежнему кушают из одной тарелки, как настоящие родные братья. Правда, иногда удивляются навыкам друг друга. Щенок, например, пытался лазить по деревьям и с недоверием пробовал бананы, которые очень любит енот Мошка.