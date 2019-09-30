Шахматный турнир «Кубок вундеркинда-2019» завершился в Иркутске

Юные гроссмейстеры взяли очередной рубеж. Шахматный турнир «Кубок вундеркинда-2019» в Иркутске выявил новых победителей. Участники от 5 до 12 лет соревновались за звание лучшего.

За шахматным столом совсем юные гроссмейстеры. Участники состязания с самого утра ведут напряженную и бескомпромиссную игру. Несмотря на возраст, многие из спортсменов уже имеют большой опыт. Причем не только в городских, но и региональных соревнованиях.

Анна ПАТИНА, ЧЕМПИОНКА г. ИРКУТСКА по ШАХМАТАМ: Я начала заниматься шахматами, потому что я дома нашла доску с шахматами. Когда я ее взяла, расставила, и у меня получилось ее сразу расставить, поняла, что мне это понравится, и я начала ходить на шахматы. Хочу поехать на мир. Да.

Соревнования традиционные, прошли уже в пятый раз. Дети состязались в 6 турах, по 15 минут каждый. Это так называемые «быстрые шахматы». Всего участвовали 26 спортсменов от 5 до 12 лет. Поддержала юных гроссмейстеров компания «Система АМТ».

Антон КОНДРАТЬЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «СИСТЕМА АМТ»: В нашей компании существует проект «Добрые дела». Цель этого проекта — помогать людям и делать мир вокруг себя интереснее и полнее. Третий год подряд мы участвуем в организации детского шахматного турнира, и мы благодарны за эту уникальную возможность. Мы считаем, что дети — это наше будущее, будущее нашей страны. Ведь кто знает, может, кто-нибудь из этих детей через 10-15 лет станет великим гроссмейстером.

После соревнований состоялось награждение. Победители получили медали и кубки, а также призы. Без поощрения не остались все участники турнира. Сейчас шахматисты готовятся к первенству Иркутска, им предстоит много тренироваться, чтобы достичь высоких результатов уже на городском уровне.