Сезон благоустройства заканчивается в Иркутске

Подрядчики завершают работы. Остались буквально последние штрихи, чтобы дворы и общественные пространства обрели новый вид. На какой стадии сейчас находятся объекты и как контролируют строителей?

Двор на улице Канадзавы Иркутска теперь ухоженный и уютный. Работы здесь подходят к концу, остались буквально последние штрихи: высадить кустарники, установить некоторые качели, турники. Уже заменили покрытие проезжей части, тротуары, ограждения, провели озеленение, установили спортивную и детскую площадки. А вот во дворе на улице Сурикова, в самом центре Иркутска, провели аналогичные работы, но со своей изюминкой. Подрядчики завершают строительство большой спортивной площадки с безопасным резинополом. Все нюансы обговаривали с жителями.

Валерий ПЯДУШКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ «СУРИКОВА 26»: Ремонтом все довольны, и наша площадка преобразилась. Когда мы сюда в 88 году приехали, ну здесь вообще был беспорядок. Вот мы сделали эту детскую площадку. Несколько раз проводили собрание, опрашивали жителей, согласны они, не согласны, и все благодарны.

На мемориале Вечный огонь славы ремонта не было с 1975 года. Одно из самых значимых мест в Иркутске преобразят в два этапа. В этом году за счет городского бюджета площадь вымостили плиткой, цвета и размер которой выбраны неслучайно. Многосложная клетка из блоков разных размеров, цвета и фактуры — классический пример покрытия территорий во всем мире. Таких, как дворцовая площадь Санкт-Петербурга, площади у исторического музея Москвы, а также Амстердама, Парижа, Вашингтона. А размер — 80 на 80 сантиметров — четко укладывается в ширину военного строевого шага.

Завершается и преображение нового сквера на бульваре Гагарина. Площадь напротив здания «Иргиредмета» обрела новую плитку, освещение, клумбы. Применят здесь и современные решения. Появятся зоны для отдыха с теневыми навесами, где можно будет насладиться красивыми видами на Ангару. Сделают велопарковку. А лавочки станут частью архитектурного ансамбля. Чтобы работы выполняли качественно и без отставания от графика, ход благоустройства постоянно контролирует мэр Иркутска Дмитрий Бердников. И, как отметил глава города, замечаний к подрядчикам практически нет.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Все работы, которые были запланированы на этот год по благоустройству дворов и общественных пространств в соответствии с планами и этапами подходят к завершению. Работы идут в срок, качественно, и я думаю, что мы будем довольны тем, как строители отнеслись к порученной и поставленной задаче.

В этом году в Иркутске по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» приводят в порядок около 230 дворов и 15 общественных пространств. Еще две общественные территории преображают за счет муниципальных средств.