Сергею Шеверде продлили срок содержания под стражей

Продлить содержание под стражей еще на три месяца. Такое решение сегодня принял Кировский районный суд Иркутска в отношении бывшего министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверды. Расследование по уголовному делу продолжается, и сторона обвинения считает: экс-министр может повлиять на сокрытие данных. Сам обвиняемый просил перевести его под домашний арест. Уже более месяца Шеверда находится на диспансерном лечении в связи с гипертонией.