Сергею Шеверде продлили срок содержания под стражей

Сергею Шеверде продлили срок содержания под стражей

05.09.19

Продлить содержание под стражей еще на три месяца. Такое решение сегодня принял Кировский районный суд Иркутска в отношении бывшего министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверды. Расследование по уголовному делу продолжается, и сторона обвинения считает: экс-министр может повлиять на сокрытие данных. Сам обвиняемый просил перевести его под домашний арест. Уже более месяца Шеверда находится на диспансерном лечении в связи с гипертонией.

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