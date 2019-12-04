Сергей Мяус проинспектировал спортивные объекты Иркутска

Два дня официальный представитель Международной федерации хоккея с мячом Сергей Мяус инспектировал спортивные объекты нашего города. Он ознакомился с ходом подготовки к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом, который весной 2020 года состоится в столице Приангарья. Кроме того, проверил готовность иркутских стадионов «Рекорд», «Труд», «Зенит» и шелеховского «Строитель». Планируется, что именно эти арены будут принимать матчи команд группы Б. Сергей Мяус посетил строящийся ледовый дворец «Байкал», на льду которого проведут матчи сильнейшие команды мира в группе А.

Сергей МЯУС, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ с МЯЧОМ: Два дня насыщенных. Башмаки в пыли от строительства, настроение хорошее. И, честно говоря, то, что я увидел на стройке, это впечатляет. Впечатляет масштаб, впечатляет функциональность. Впечатляет, насколько строители самоотверженно трудятся. Владимир МАТИЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ с МЯЧОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Очень внимательно сели, посмотрели по всем документам, которые мы сегодня готовим, которыми мы сегодня занимаемся. В том числе, как работают рабочие группы по питанию, по размещению хоккейных команд, по автотранспорту, по доставке всех хоккеистов из Москвы в Иркутск и обратно.

Кроме того, официальный представитель Международной федерации отметил: строящийся в Иркутске ледовый дворец — золотой спортивный комплекс. В нем, кроме хоккеистов, смогут выступать и тренироваться конькобежцы. Там появятся дорожки и для шорт-трека. Плюс ко всему внутри будет множество спортивных залов разной направленности.