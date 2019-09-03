Сергей Левченко заявил о значимости самбо для Иркутской области

2019 год объявили в России годом самбо. И, как сегодня на открытии Международного турнира «Кубок Байкала» заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, этот вид спорта очень важен для нашего региона.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мне кажется самбо важно для всех регионов. Не знаю, насколько можно сравнивать развитие этого вида спорта в других регионах, но самбо и боевое самбо, в том числе, — это метод и способ ребятам стать крепче, стать настоящими защитниками себя, своей семьи и своей малой родины, своей большой родины. Без того, чтобы школьник не занимался каким-то видом спорта, тем более единоборствами, настоящим мужчиной не станешь.