Сергей Левченко провел пресс-конференцию

На все, даже самые острые вопросы ответил подробно. Губернатор Сергей Левченко провел встречу с главными редакторами и представителями региональных средств массовой информации. Повод для такого диалога — четырехлетие с момента избрания Сергея Левченко губернатором Иркутской области.

Неформальное общение бывает редко. И вот, сняв пиджак, Сергей Левченко отвечает на самые разные вопросы. Конечно, большая часть касалась летних паводков, которые потрясли не только нашу область, но и всю Россию. Есть, говорит глава региона, вопросы к службе прогнозирования метеорологических изменений и системе оповещения. Но в режиме ЧС учиться пришлось очень быстро и ко второй волне оказались готовы. И, самое главное, во время июльского паводка, который вновь пришел в уже затопленные районы и не только, не погибли люди.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: То есть подготовлены были коммунальные службы, социальные. Мы не потеряли ни одного человека, и через 2-3 дня все системы жизнеобеспечения были готовы.

Важные для региона вопросы — это строительство нового терминала аэропорта, дальнейшая работа по ликвидации отходов БЦБК и давно наболевший вопрос по «Усольехипрому». Сергей Левченко заявил: будут изысканы возможности для продолжения охраны этого предприятия, несмотря на окончание контракта. Также уже готов проект утилизации отходов химического производства, пройдены необходимые экспертизы и решаются земельные вопросы для того, чтобы приступить к активной фазе очистки зараженной территории.

Не менее острый вопрос — лесная отрасль в Иркутской области и наведение порядка в этой сфере. Четыре года назад компании, которые занимались заготовкой леса, платили 3 миллиарда налогов. А сейчас 10,5 миллиардов.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Как можно назвать людей, которые рубили лес, пользовались ресурсами, платили «черную» зарплату? Тут возникает вопрос: политика это, экономика или криминал? И почему у криминала совпадают интересы с политиками, которые против меня?

И в этом ключе, конечно, говорили о громком деле экс-министра лесного комплекса Сергея Шеверды.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Он уверен в том, что ничего не нарушал, он уверен, что справедливость восторжествует, он уверен, что обвинения, которые не предъявлены, не имеют законных оснований.

Спросили журналисты Сергея Левченко и об информационных атаках, которые направлены в его адрес. Сначала он ответил коротко: «Не читаю и не смотрю». Помолчав, пояснил, что четыре года работал и результаты говорят сами за себя. Такого темпа развития в новейшей истории Иркутской области не было никогда. И во многом это происходит благодаря тому, что крупные промышленные компании стали выплачивать налоги в бюджет региона в полном объеме.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Если мы на 7% увеличили валовый региональный продукт, а доходная часть бюджета выросла в 2,5 раза, это о чем говорит? О том, что я их привожу к общему знаменателю, чтобы они выполняли российское законодательство, и это, конечно, вызывает со мной желание побороться.

Спросили главу региона и о планах: будет ли он баллотироваться на пост губернатора Иркутской области в 2020 году? Сергей Левченко ответил, что своего решения не менял и готов участвовать в избирательной кампании следующего года.