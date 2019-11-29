Сергей Левченко провел пресс-конференцию в рамках фестиваля «Байкальская пресса»

Вопросы журналистов со всех уголков Иркутской области. Пресс-конференция губернатора Сергея Левченко прошла сегодня в рамках фестиваля «Байкальская пресса». Что волнует жителей и журналистов из отдаленных от центра территорий и совпадают ли эти вопросы?

Традиционная пресс-конференция губернатора началась с очень короткого вступительного слова. Сергей Левченко отметил: время ограничено, нужно успеть дать слово если не всем журналистам, то большинству из них. Приоритет районным СМИ: с первым лицом области они встречаются реже, а вопросов накопилось немало.

Одними из первых к микрофону подходят представители Усолья. Вопрос по ликвидации токсичных отходов в этом городе буквально на днях губернатор Сергей Левченко обсудил с министром природных ресурсов России Дмитрием Кобылкиным. Есть возможность включить проект демеркуризации цеха ртутного электролиза в федеральный проект «Чистая страна» на следующий год. Необходимые документы готовятся.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы с министром Кобылкиным встречались уже раз десять по этому поводу. И он, в принципе, все время соглашается с тем, что нужно как можно быстрее эту задачу решать. Но, к сожалению, пока на сегодняшний день надеюсь, что в следующем году мы этот проект включим в финансирование. Там полтора миллиарда рублей.

Кроме того, от журналистов прозвучал, в том числе, вопрос и о новом статусе населенных пунктов. Речь идет о Большом Луге и Балаганске. Сейчас это поселки городского типа, которые хотят стать селами. Такие перемены принесут за собой целый ряд льгот. Это снижение стоимости электроэнергии, укороченная рабочая неделя для женщин. Сергей Левченко подчеркнул: инициативу жителей он поддержал еще в мае, в октябре полный пакет документов предоставил в Заксобрание, но вопрос до сих пор не рассмотрели на сессии. Его отправили на доработку.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На прошедшей сессии, которая была 20 ноября, фракция КПРФ попыталась с голоса внести этот вопрос в повестку дня. Одного голоса не хватило. Некоторые другие депутаты почему-то этот вопрос не решали, но пообещали мне, что в следующую сессию, которая будет 4 декабря, они этот вопрос рассмотрят.

Говорили, конечно, и о зоне паводка. Губернатор подчеркнул: вопрос о создании территории опережающего развития в Тулуне решен положительно. Накануне эту информацию подтвердил вице-премьер правительства России Виталий Мутко. Такой статус предусматривает льготы инвесторам по уплате налогов и страховых взносов. Это повысит привлекательность моногорода для ведения бизнеса. Ремонт дорог, региональная авиация, особенности организации жизни в традиционных туристических местах и на Байкале, в том числе. О самых важных темах говорили почти два часа. Свои вопросы успели задать практически все. Ну а «Байкальская пресса» продолжается. Она закончится сегодня вечером торжественным награждением лучших журналистов 2018 года в Иркутской области.