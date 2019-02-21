Секретарем Иркутского регионального отделения «Единой России» избран Сергей Сокол
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Секретарем Иркутского регионального отделения «Единой России» избран Сергей Сокол

21.02.19

Таковы итоги тайного голосования, прошедшего на партийной конференции. Сразу после их оглашения Сергей Сокол выступил перед делегатами. Он отметил: «Единая Россия» в Приангрье остается самой массовой политической силой. Ее членами являются 30 мэров и 495 депутатов городов и районов, 247 глав и 2545 депутатов городских и сельских поселений. Сегодня на партийной конференции были также избраны президиум и члены регионального политического совета «Единой России».

 

Сергей СОКОЛ, СЕКРЕТАРЬ ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Наш новый состав партии при том, что полномочия политсовета будут расширены, будет работать еще качественнее, еще больше уделять внимания тем проблемам в Иркутской области, которых достаточно много. Это люди, которые готовы отдать все свое время, в том числе и свободное, на то, чтобы решать проблемы жителей Иркутской области. Уверен, что мы добьемся всех целей, которые перед собой ставим.

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