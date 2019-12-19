Сегодня Международный день помощи бездомным

Праздником этот день назвать сложно. Ведь проблема бездомных и обездоленных актуальна во всем мире даже в XXI веке. Но есть люди, для которых помогать другим — дело всей их жизни.

Центр города. На улице Урицкого возле Дома быта стоит небольшой столик. На нем коробка с едой и 2 термоса. Один — с кипятком, другой — с кашей. Каждый четверг с 13.30 до 14.30 сюда приходят люди, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, люди без дома и без денег. Такую важную и тяжелую миссию на себя взял благотворительный фонд «Оберег».

Олеся, ВОЛОНТЕР: Мы людей кормим круглый год. В теплое время они приходят к нам в «Оберег» также с половины первого до половины второго. Там у нас столик есть. То есть место специально выделено для них. Но зимой не все могут добраться до нас, да и денег нет. И мы приезжаем вот сюда и здесь их кормим.

Важна и информационная поддержка. Для бездомных и нуждающихся в помощи людей благотворительный фонд создал брошюру. В ней есть все ответы на основные вопросы. Главный из них — куда можно прийти, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Большое количество людей обрело помощь и крышу над головой благодаря стараниям волонтеров. Кстати, фонд «Оберег» работает по 12 направлениям. И главное для тех, кто помогает безвозмездно, чтобы бездомные не оставались один на один со своими проблемами.