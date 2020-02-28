Сборная Венгрии провела товарищеский матч с женской хоккейной командой «Рекорд»

Одних ждут, другие тренируются. В областном центре идет подготовка к чемпионату мира. Сегодня вечером должна прилететь сборная Японии, завтра еще 7 команд-участниц. А национальная дружина Венгрии уже тестирует лед «Труда». Не просто так, а в игре. Соперницами мадьяр стали девушки «Рекорда», многие из которых недавно вернулись с женского первенства планеты.

В Иркутске полдень. Для многих хоккеисток рабочее время. Но офисы сегодня пришлось сменить на стадион. Неудобно, но так надо. Ведь сами девушки вернулись с чемпионата мира. Снова взяли серебро. Расстройство результатом есть. Но сегодня о причинах неудачи не говорят.

Татьяна ГУРИНЧИК, НАПАДАЮЩАЯ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ и ХК «РЕКОРД»: Наш чемпионат мира позади. Но это не говорит, что сезон закончен и пора повесить коньки на гвоздь. Нет, у нас все в нашем спортивном режиме продолжается. И очень приятно, что изъявили желание сыграть с нами.

У наставника россиянок Александра Межуева сегодня вообще день рождения. Но фанат своего дела отмечает его на работе. Наблюдает за своими и оценивает соперника.

Александр МЕЖУЕВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ и ХК «РЕКОРД»: Хотелось бы, конечно, с женской поиграть. Они раньше же играли на чемпионатах мира. А мужская… Видно, что у них есть два-три лидера со шведскими манерами игры. То есть это катание, владение клюшкой, развороты под себя. И вообще, я не думаю, что они с нами в полную силу играют.

«Нет, мы не поддаемся», — ответственно заявляют венгерские игроки. — Но и всех секретов, естественно, не показываем. Вдруг на трибунах есть наблюдатели от соперников?» Последнее больше похоже на шутку. Хотя зрители на матче присутствуют. Немного. Сами мадьяры в Иркутске уже двое суток. Тренировки ежедневные. Шанс сделать это в товарищеской встрече решили не упускать. Тем более когда соперники, пусть и девушки, мастера высокого уровня.

Кристиан МАРОШИ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ ВЕНГРИИ по ХОККЕЮ с МЯЧОМ: Мы не устали, работаем. Медленно, но прогрессируем. Процесс акклиматизации тоже под контролем. Ваши хоккеистки прекрасны.

В матче с девушками мужчины из Венгрии победили — 5:2. «Они выйдут как минимум в полуфинал!» — такой прогноз дал Александр Межуев. Проверим.

На групповом этапе у сборной Венгрии как минимум четыре матча. Три из них на «Труде». Один в Шелехове, на «Строителе». Ну а дальше, как повезет, возможно, дойдут и до финала, который состоится опять на центральной спортивной арене Иркутска. Об этом и многом другом вы можете узнать из выпусков «Дневников чемпионата». Каждый вечер на телеканале «АИСТ ТВ», а также во всех социальных сетях. Смотрите. Не пропустите!