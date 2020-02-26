Сборная Венгрии намерена завоевать золото чемпионата мира

«Если так встречают, представляем, что будет дальше!» — таковы первые впечатления у игроков сборной Венгрии. Пару часов назад эта команда прилетела в Иркутск на чемпионат мира. Свои матчи она проведет в группе «Б». В составе сборной 22 человека. Много молодых спортсменов, выступающих, в том числе, в шведских лигах. Главный тренер — Кристиан Мароси. В 2014 он уже был в Иркутске на первенстве планеты, но только в качестве игрока. Теперь же попробует взять медали в новом статусе. Напомним, матчи группы «Б» пройдут с 1 по 6 марта на стадионах «Рекорд», «Труд», «Зенит» и шелеховском «Строителе». Сразятся 10 команд. Накануне на автобусе приехали соседи — команда Монголии. Послезавтра прямым рейсом — Япония. Остальные прибудут в столицу Восточной Сибири за сутки до старта турнира. Это сборные Нидерландов, Чехии, Украины, Швейцарии, Латвии, Словакии, Сомали.

Кристиан МАРОСИ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ ВЕНГРИИ по ХОККЕЮ с МЯЧОМ: Перелет был долгим, часть в ночь. Сейчас мы будем отдыхать. Завтра тренировки. Команда у нас молодая, для многих это первые международные соревнования. Но желания очень много. Цель — золото группы «Б».