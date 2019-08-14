Сбор экспонатов для музея истории хоккея с мячом объявила «Байкал-Энергия»

Музей будет располагаться на первом этаже строящегося ледового дворца. Предметы принимают в дар на безвозмездной основе. Это могут быть вещи, связанные с историей иркутского хоккея с мячом: клюшки, автографы, игровые майки и элементы хоккейной экипировки игроков «Локомотива», «Сибсканы» и «Байкал-Энергии», фотоснимки, медали, значки. Принести экспонаты можно по адресу: бульвар Рябикова, 13 Г.