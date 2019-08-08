Саммит IT-технологий прошел в Иркутске

Какое оно, инвестиционное завтра? Ответ на этот вопрос попытались дать 50 авторитетных экспертов из 15 стран мира. Все они стали участниками Международного инновационного форума. В его рамках прошел и саммит IT-технологий. Телекомпании АИСТ стала информационным партнером мероприятия.

Обычно людей такого уровня можно увидеть на саммитах в Гонконге, Сеуле или Мельбурне. Кстати, именно там и находится штаб-квартира Международной консалтинговой компании » BLOCKCAIN GLOBAL». Она занимается добычей и управлением биткойнами. То есть криптовалютой, цифровыми деньгами. На иркутском форуме Сэм Ли рассказывает о технологии «Блокчейн». С ее внедрением, говорят специалисты, жизнь может измениться почти так же, как в свое время с появлением электричества.

Сэм ЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ «BLOCKCAIN GLOBAL»: Блокчейн-технологии позволяют увеличить доверие к другой стороне сделки. Они избавляют от присутствия третьей стороны, например банка, что в свою очередь повышает скорость прохождения операции, упрощает проведение сделок, снижает стоимость и, главное, увеличивает экономический эффект.

Еще один лектор саммита — Алексей Петров. Топ-менеджер компании » BITFURY » — законодателя мод на криптовалютном рынке. По словам Петрова, за этими технологиями будущее. И та страна, которая это понимает, в которой есть высококлассные специалисты по этому направлению, в недалеком будущем получит огромное преимущество в экономике.

Алексей ПЕТРОВ, ДИРЕКТОР по ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ КОМПАНИИ «BITFURY»: С помощью технологий вы можете увеличить , в том числе, производство. Управление временем, управлением ресурсами. Это крайне сильно повышает эффективность производства.

Иркутск благодаря низкой стоимости электричества называют столицей майнинга — производства электронных денег. Поэтому байкальский саммит блокчейна и криптовалют — отличный способ встретиться участникам рынка и тем, кто хочет в него войти. В кулуарах можно пообщаться с представителями известных мировых финансовых фондов, напрямую узнать ответы на все практические вопросы.

Владимир ПОПОВ, СООРГАНИЗАТОР ФОРУМА, ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ «SYNERGIS»: Я сам в индустрии очень давно. И пообщался здесь с разными ребятами, например с Сэмом Ли, и у всех них есть свое видение практических аспектов. Это очень важно. У каждого же своя теория и своя практика. И когда ты видишь международные аспекты, то понимаешь, что вот этот нюанс можно сделать так, и будет лучше. А вот этот лучше вообще не делать.

Итогов форума много, один из них — это ответ на вопрос «Что будет завтра?». А завтра, плюс-минус 10-15 лет, будет IT-планета.