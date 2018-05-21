С началом сезона иркутские мотолюбители проводят разнообразные акции и снимают агитационные ролики

И все для того, чтобы изменить неутешительную статистику смертности на дорогах.

Этот звук для каждого мотоциклиста как бальзам на душу. Рёв мотора и возможность разогнаться до 300 км в час — это и есть тот самый адреналин. Дмитрий Герасимов — автовладелец с 25-летним стажем. Четверть века в его жизни присутствует и мотоцикл. Опытный водитель рассказывает, его двухколесный зверь из гаража выезжает только летом.

Дмитрий ГЕРАСИМОВ, МОТОЦИКЛИСТ: Летом я передвигаюсь на мотоцикле, когда один. Когда с семьей — я сажусь в машину. Опыт на мотоцикле дает мне огромный опыт езды на машине. То есть при управлении автомобилем. Я более четко соблюдаю правила дорожного движения, потому что знаю, что может находиться рядом двухколесный друг.

Среди двухколесных друзей — Федор Иванов. За рулем мотоцикла он в два раза меньше старшего товарища. Но правилами не пренебрегает. Такая экипировка, по мнению мотоциклиста, должна быть у каждого, независимо от стажа вождения.

Федор ИВАНОВ, МОТОЦИКЛИСТ: Прежде чем сесть за спортивный мотоцикл, нужно все-таки подумать о своей защите, о безопасности. Вот комбез — мотоэкипировка, ботинки, шлем соответственно, перчатки. Ну и при падении спасет тебя.

Однако, спец защита не уберегает от аварий. В иркутском мотоклубе RR уверены, чаще всего ДТП случаются по вине водителей авто. Ежегодно с началом сезона мотобратья призывают автовладельцев смотреть по зеркалам, включать указатели поворота и отложить мобильные телефоны в сторону — хотя бы на время езды. Такие видеоролики участники клуба снимают и выкладывают в Интернет буквально каждую неделю. И надеются: это важный шаг на пути к взаимоуважению.

Правда, пока сила искусства особо не помогает. Здесь на помощь приходят сотрудники ГИБДД. И озвучивают статистику: только в эти выходные в Эхирит-Булагатском районе зафиксировано 21 нарушение со стороны мотоциклистов. Всего с 1 апреля в Иркутской области произошло 37 аварий с участием двухколесного транспорта, в них погибло пять человек. Из последних примеров — авария на Качугском тракте, которая унесла жизнь 27-летнего мужчины. 4 года назад на том же месте погиб один из основателей мотодвижения в Иркутске. Но каждый сезон водители двухколесных надеются, что в этом году статистика страшных случаев сократится.